Cilt lekelerinin tedavisinde en ideal dönem; kış

Genellikle yaz aylarında güneş ışınlarına fazlaca maruz kalınması sonucu oluşan cilt lekeleri, estetik açıdan oluşturduğu kötü görüntü nedeniyle bakımına özen gösterenlerin kabusu oluyor. Uzmanlar, aynanın karşısına geçildiğinde moral bozukluklarına yol açan cilt lekelerinin tedavisi için en ideal dönemin kış mevsimi olduğuna işaret ediyor.

Adana Estelite Güzellik Merkezinin kurucularından Dr. Can Mustafa Eren, cilt lekelerinin, özellikle ülkemiz gibi fazla güneş alan bölgelerde gittikçe artan cilt problemlerinin başında geldiğini ifade etti. Özellikle ozon tabakasının gittikçe hasar görmesi ile UV ışınlarına maruz kalma oranının arttığına dikkati çeken Eren, leke tedavilerinde en iyi sonucun ise kış mevsiminde alındığını vurguladı.



“Güneş koruyucu yaz-kış düzenli kullanılmalı”

Cilt lekelerinin sebepleri konusunda; kişinin güneş teması kadar lekeye neden olan diğer faktörlerden olan hormonsal durumu, gebelik, doğum kontrol hapları ve tiroid hastalıklarının da sorgulanması gerektiğinin altını çizen Dr. Can Mustafa Eren, “Cilt lekelerinin tedavisinde kimyasal peelingler, enzim peelingler, mezoterapi, leke açan kremler ve PRP başarı ile kullanılmaktadır. Özellikle son yıllarda leke derinliğine göre seçilen lazerler ile oldukça başarılı sonuçlar alınmaktadır. Leke ile ilgili tedavilerden daha da önemli olanı mutlaka korumaya dikkat edilmesidir. Yaz ve kış en az 30 koruma faktörlü güneş koruyucu düzenli kullanılmalıdır” dedi.