Edinilen bilgiye göre, 18 Mart 2000 tarihinde Kurtuluş Mahallesi’nde cinayet işledikten sonra aynı gün silahıyla birlikte yakalanan Mehmet Bulucu (50), polise olayı para meselesi yüzünden gerçekleştirdiğini söyledi. Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı derinlemesine araştırarak kanlı olayı çözdü.

Yapılan araştırmada iddiaya göre bir süre önce başka suçtan cezaevinde bulunan Kahan T., Mahfesığmaz Mahallesi Akça Apartmanı’nda oturan eşi Fatma T.’nin kapıcı Abdurrahman Yılmaz ile ilişkiye girdiğini öğrendi. Buna çok kızan genç adam, cezaevinden çıktıktan sonra, karısı ve aşığının peşine düştü. Kahan T., Kıbrıs’a kaçan eşi Fatma T. ile kapıcı Abdurrahman Yılmaz’ın peşine kiralık katil taktı. Kiralık katil Mehmet Bulucu, Abdurrahman Yılmaz’ın yerini tespit etti. Olay günü dayısının kurbanlık koyunlarını satan Abdurrahman Yılmaz’a müşteri kılığında yaklaşan kiralık katil Mehmet Bulucu silahını ateşledi. Yasak ilişkiye giren Abdurrahman Yılmaz olay yerinde öldü.

Mehmet Bulucu’nun yakalandıktan sonra verdiği ifadesinde arkadaşı için canını bile vereceğini söylediği öğrenilirken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ağır ceza mahkemesinde yargılanan Bulucu ömür boyu hapis cezası aldı. Ancak 2016 yılında Bulucu şartlı tahliye edildi. Bulucu geçen yıl ise ruhsatsız silah bulundurduğu için adına dava açıldı. Dava sonucunda 11 ay hapis cezası alan Bulucu’nun şartlı tahliyesi iptal oldu. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Aranması bulunan Bulucu at yarışı oynarken ganyan bayisinde yakalandı. Emniyete getirilen hükümlü şahıs adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.