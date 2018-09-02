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02 Eylül 2018 21:01

Cinayet zanlıları Kocaeli’de dağ evinde yakalandı

ADANA (İHA) – Adana’da öldürdükleri şahsı portakal bahçesine gömdükten sonra Kocaeli’ne kaçan 2 kişi, saklandıkları dağ evinde yakalandı.

Cinayet zanlıları Kocaeli’de dağ evinde yakalandı

02 Eylül 2018 21:01


Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Seyhan İlçesi Mıdık Mahallesi’nde portakal bahçesinde başından tabancayla vurulmuş halde gömülü bulunan Ünal Gülbahar’ın (43) öldürülmesiyle ilgili şüphelilerin kimliklerini belirledi.



830 kilometre uzakta dağ evinde yakalandılar


Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Gülbahar’ın cinayet zanlıları olan Erhan A. ve Burhan Ü.’ün peşine düştü. Adana’dan 830 kilometre uzakta Kocaeli’nde dağ evinde saklanan iki kişi cinayet büro ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Adana’ya getirilen iki şüpheli adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Öte yandan öldürülen Ünal Gülbahar ile şüpheliler Erhan A. ve Burhan Ü’nün çeşitli suçlardan çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenildi.




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