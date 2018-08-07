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07 Ağustos 2018 09:15

Cinayetten aranırken tekrar birini öldürdü, cezaevinden kaçtı, Adana polisinden kaçamadı

Adana’da 18 yıl önce işlediği cinayet suçundan 20 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü, İstanbul’da 7 yıl önce de bir kişiyi öldürdükten sonra yakalanıp girdiği cezaevinden kaçınca Adana polisi tarafından yakalandı.

Cinayetten aranırken tekrar birini öldürdü, cezaevinden kaçtı, Adana polisinden kaçamadı

07 Ağustos 2018 09:15


Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Kozan (36) 17 Nisan 2000 yılında Adana’da Alaattin Demir isimli bir kişiyi öldürmek suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılandı. Yerel mahkeme hükümlüye müebbet hapis cezası verirken, Yargıtay bu kararı bozdu. Bu arada tutuklanma süresi 5 yıl olduğu için hükümlü bu süre göz önüne alınarak cezaevinden tahliye oldu. Yerel mahkemede tekrar görülen davada hükümlüye ’kasten adam öldürme’ suçundan 20 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ancak hükümlü aramalara rağmen bulunamadı.



2011 yılında bir cinayet daha işledi


Güvenlik güçleri, hükümlüyü her yerde ararken 21 Eylül 2011 tarihinde İstanbul’un Bakırköy ilçesinde alacağını tahsil etmek isteyen Hasan Günday (37) iki kişi tarafından öldürüldü. Polis, cinayetten sonra yaptığı çalışmada cinayeti Mahmut ve Mehmet Kozan’ın işlediğini tespit etti. Her yerde aranan hükümlü, yakalanarak Osmaniye Cezaevine konuldu. Bu sürede zanlı yargılama sonucunda ikinci cinayetten de 15 yıl hapis cezası aldı. Ancak hükümlü Osmaniye Cezaevinden firar etti.


Aramalarını yoğunlaştıran Adana polisi, firari katilin Gülbahçesi Mahallesi’nde saklandığını belirledi. Ekipler mahallede belirlenen adrese yapılan baskında hükümlüyü yakaladı. Emniyete getirilen zanlı işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.




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