Çirkin Kral’a anma etkinliği

yıldönümü dolayısıyla Çukurova Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anılacak.

9 Eylül 2018 Pazar akşamı saat 19.00’da Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde yapılacak anme etkinliği, Yılmaz Güney’in yaşamından kesitlerin yer aldığı 15 dakikalık bir jenerik filminin gösterimiyle başlayacak. Filmde sanatçının çocukluğundan başlayarak özel yaşamı ve sinema hayatı, ulusal ve uluslararası ödüller yer alıyor.

Melike Demirağ konser verecek

Etkinlik öncesinde Çukurova Belediyesi bahçesinde bir kokteyl verilecek ardından Orhan Kemal Kültür Merkezi’ne geçilecek ve anılarını Çirkin Kral’ın yakın dostu sinemacı Abdurrahman Keskiner, değerlendirmelerini ise Türkiye Belgesel Sinemacılar Birliği Başkanı Mustafa Ünlü paylaşacak. Gece, Yılmaz Güney’in filmlerinde oynadığı ünlü sanatçı Melike Demirağ’ın vereceği özel bir konserle noktalanacak.

"Türkiyemiz için büyük gurur"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Yılmaz Güney’in aktör, senarist, yazar ve yönetmen olarak sinemaya çok büyük eserler verdiğini hatırlatarak, “Çirkin Kral sadece Adana için değil, Türkiye ve hatta tüm insanlık için büyük bir kazanç ve gurur kaynağıdır. Ona layık olmak, adını ve sinemasını yaşatmak bizler için bir görevdir” dedi.

Yılmaz Güney’in adını taşıyacak bir film festivali için de ön hazırlıkların yapıldığına işaret eden Başkan Çetin, “Öyle bir festival olmalı ki tüm dünya bu festivali izleyebilmeli” diye konuştu.