ÇKS kayıtlarında son gün 29 Haziran

ÇKS başvurusunda sürenin daraldığına dikkat çeken Doğan, kayıt yaptırmayan çiftçilerin bu fırsatı kaçırmamaları uyarısında bulundu.

Çiftçilerin ilgili yılın tarımsal desteklerinden faydalanabilmesi için ÇKS’ye kayıt yaptırmalarının zorunlu olduğunu vurgulayan Doğan, “Çiftçilerimiz ÇKS başvuruları için ellerini çabuk tutsunlar. Aksi takdirde devletin verdiği teşvik ve desteklerden mahrum kalacaklardır” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca çiftçilere ait tarımsal faaliyetlerin elektronik ortamda kayıt altına alınması amacıyla hayata geçirilen ÇKS ile destekleme programlarının denetlenebilir, izlenebilir ve raporlanabilir hale getirildiğini dile getiren Mehmet Akın Doğan, “Bakanlık, çiftçinin ne ürettiğini, tarım arazilerinin verimli kullanılıp kullanılmadığını, tarımsal desteklemelerin doğru adrese gidip gitmediğini ve gelecek tarım politikalarında nasıl bir yol izlemesi gerektiğini bu sistem aracılığıyla takip ediyor” diye konuştu.

Belirlenen sürede başvurusunu yapamayan çiftçilerin verilen desteklerden faydalanma hakkını kaybettiğini belirten Doğan, “Çiftçilerimizin 2018 yılı başvuru süresi devam eden desteklerden faydalanabilmeleri için muhtemel yoğunlukları düşünerek son günü beklenmeden Ziraat Odaları’ndan alacakları ‘Çiftçi Belgesi’ ile tarım il ve ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. ÇKS başvurusunda bulunmayan çitçilerin yıl içerisinde mazot, kimyevi gübre, yem bitkileri, fark ödemesi ve benzeri gibi tarımsal faaliyetlere ilişkin desteklemelerden yararlanmaları mümkün değildir" şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili çiftçileri sürekli kısa mesajlar göndererek bilgilendirdiklerini hatırlatan Doğan, çiftçilerin, mağduriyet yaşamaması için kayıtlarını mutlaka yaptırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

ÇKS kaydı esnasında çiftçilerden şu belgeler isteniyor:

“ÇKS kaydı için başvuru dilekçesi, çiftçi belgesi, Tapu Müdürlüğünden ‘kayıtlarımıza uygundur’ ibareli, onaylı tapu fotokopisi (İlk müracaatlarda gerekli) T.C. Nüfus Kayıt Cüzdanı Fotokopisi (İlk müracaatta), Çiftçi kayıt formu, tarımsal faaliyetler formu, arazi bilgileri formu, kira formu (Birinci derece akrabalara ait arazilerin beyanı için), Muvvaffakatname formu (Hisseli arazilerde bir kişinin tüm araziyi beyanı için), Arazi kiralık ise kira sözleşmesi, döner sermaye makbuzu.”