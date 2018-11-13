Çocuğa yönelik istismar olaylarına karşı duyarlılık çağrısı

Adana Yüreğir Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu tarafından, Yüreğir Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nin hizmet alanı içinde bulunan 5 ilçedeki okullarda görevli rehber öğretmenlerine yönelik toplantı düzenlendi. Yargı mensubu ve emniyet temsilcilerinin konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, rehber öğretmenlerinin, özellikle öğrencilere yönelik yaşanan cinsel istismar ve şiddet konularına karşı duyarlı olmaları, bu olaylara ilişkin bildirimlerin gecikmeksizin adli birimlere yapılması gerektiği vurgulandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumali Tülü, Hakim Zişan İnanıcı Koçak, Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba ile İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Emrah Yiğit'in konuşmacı olarak katıldığı etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yüreğir Rehberlik ve Araştırma Merkezi Kurum Müdürü Cemal Dağhan, toplantıya Yüreğir, Sarıçam, Karataş, Ceyhan ve Yumurtalık olmak üzere 5 ilçeden 325 rehber öğretmenin katıldığı söyledi. Dağhan, yaptıkları toplantılarla rehber öğretmenlerini danışmanlık tedbirleri, özel eğitim ve rehberlik hizmetleri, ihmal ve istismar, bildirimde bulunma yükümlülüğü, bildirimde bulunanın güvenliği gibi konularda bilgilendirdiklerini söyledi. Daha sonra söz alan Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kılınç da, rehber öğretmenlerin sorumluluk bilinciyle özverili çalışmalar yaptıklarını belirterek, cinsel istismar, ihmal ve fiziksel istismar gibi konularda velilerin ve öğretmenlerin daha fazla bilinçlenmesi gerektiğini kaydetti.

Toplantının moderatörlüğünü yapan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumali Tülü ise çocukların cinsel istismara veya aile içi şiddete maruz kaldığı şüphesini uyandıracak bir vaka ile karşılaştığında rehber öğretmenleri ve okul idarecilerinin ne yapması gerektiği, mağdur çocuğa nasıl davranacakları, adli kolluğa ve adliyeye bildirimin nasıl yapılacağı konusunda paylaşımlarda bulundu.

Öğretmenlerin sorularını da cevaplandıran Cumali Tülü, rehber öğretmenlerinin, özellikle öğrencilere yönelik yaşanan cinsel istismar ve şiddet konularına karşı duyarlı olmalarını, bu olaylara ilişkin bildirimlerin gecikmeksizin adli birimlere yapılması gerektiğini vurguladı.

Hakim Zişan İnanıcı Koçak da, mahkeme aşamasında uyguladıkları usul ve işlemler konusunda bilgi verip, özellikle çocukların ikincil örselenme yaşamaması için azami dikkat gösterdiklerini söyledi.

Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba ile polis memuru Emrah Yiğit de, toplantıda konuya ilişkin görüşlerini aktardı.