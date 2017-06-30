Çocuk damat cinayetinde ’kan parası’ isyanı

K.’nin babası Abdulkadir Kırtay, dünürünün kan parası alabilmek için kızına iftira attığını iddia etti.

Edinilen bilgiye göre, olay 30 Nisan tarihinde Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, olay tarihinden 2 ay önce akrabasının kızıyla evlendirilen İsa Arıç (17), yatak odasında bıçaklanmış halde bulundu. Cinayetle ilgili çelişkili ifadeler veren resmi nikahsız eşi Z.K., daha sonra cinayeti İ.D.’nin işlediğini itiraf etti. Z.K. ve sevgilisi olduğu iddia edilen İ.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ardından çocuk damadın babası Musa Arıç, oğlunun gelini ve onun sevgilisi tarafından planlanarak öldürüldüğünü öne sürerek, gelin ve sevgilisinin oğlu bıçaklandıktan sonra fotoğraf çektirip sigara içerek başında ölmesini beklediklerini iddia etti. Arıç, Z.K.’nin İ.D.’yi küpelerini bozdurup para göndererek Adana’ya getirttiğini de iddialarına ekleyerek, “Bunlar film izleyip etkilenmişler mi yoksa caniler mi bilmiyorum. Allah’a havale ediyorum” şeklinde konuştu.

“Kızım korktuğundan boyun eğmiş”

Cinayet sanığı Z.K.’nin babası Abdulkadir Kırtay ise Musa Arıç’ın diğer cinayet sanığı İ.D.’nin ailesinden 300 bin lira kan parası istediğini, kendisinden de bu parayı talep ettiğini iddia etti. Arıç’ın kan parası alamayınca kızı hakkında iftira attığını ileri süren 7 çocuk babası Kırtay şöyle konuştu:

“Kızım gayet mutluydu. İ.D. karşısına çıkana kadar hiçbir sorunu yoktu. Zorla musallat etti. Kızıma zorla yaklaşıp fotoğraf çektirdi ve bu fotoğrafla kızımı aylarca tehdit etti. Musa Arıç her seferinde kızıma ’cani gelin’ diyor. Mahkeme daha kurulmadan kendisine nasıl cani gelin dersin? Musa Arıç’la İ.D.’nin sorunları vardı. Husumeti vardı. Kendi itiraf etmişti. Küpe iddiası yalandır. Küpenin bir teki dolabın üst katında diğer teki bizdedir. Oduncu gömleği diyorlar. Her tarafta 20-30 liraya satılıyor. Ben kan parası veremem. Engelli çocuğum var. Çoluğumun, çocuğumun rızkını kesemem. Benim param yok. ’Kızını öldür’ diyorsun, nasıl kızıma kıyarım? Kızım korktuğu için İ.D.’ye boyun eğmiş. İftira atıyorlar.”

Mahallede küfürlü broşür iddiası

Abdulkadir Kırtay ayrıca kızı ile ilgili iftiralar içeren çeşitli broşürlerin de İ.D.’nin ailesi tarafından mahallede dağıtıldığını, sosyal medya hesaplarında da bunların paylaşıldığını iddia ederek, 25 araçla gün boyu broşürleri topladıklarını anlattı.

Z.K.’nin annesi Zehra Kırtay ise kızının ölen eşini çok sevdiğini ve cinayete adının asla karışamayacağını vurgulayarak, “Kızım daha toydur, küçücüktür. Allah’tan korkmadan bu iftiraları attılar. Onların kızları yok mu? Canımı yaktılar. Hapishanede sürekli ziyaret ediyoruz. ’Her gün etimden bir parça koparsa ben böyle bir şeyi nasıl yaparım’ diyor. Gözünü kapattığında hep eşi geliyormuş gözünün önüne. Bu iftiraları attılar, Allah’tan korksunlar” ifadelerini kullandı.

Kırtay ailesi ayrıca, aldıkları tehditler nedeniyle evden dışarı çıkamadıklarını ileri sürdü.