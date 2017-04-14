"Çocuklar benden değil" cinayetinin azmettiricisi yakalandı

Adana’da 10 yıl önce 15 bin lira karşılığında eniştesini öldürttüğü iddiasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılan azmettirici evinde yakalandı

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı otel sahibinin çiftliğinde 10 yıldır kahya olarak çalışan Tamer Ünlü (60), 2 Temmuz 2007’de çiftlik yakınlarında bıçaklanarak öldürüldü. Jandarma görevlileri yaptıkları çalışmada cinayeti çiftlikte çalışan Ali Oktay’ın (37) işlediğini belirledi. Ayrıca katil zanlısını ise 15 bin lira karşılığında Tamer Ünlü’nün kayınbiraderi İsmet Gür (68) tarafından azmettirildiğini belirledi. Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu olarak yargılanan ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan azmettirici İsmet Gür mahkemede, "Tamer Ünlü benim eniştem olur. Kız kardeşime çocukların kendisinden olmadığını DNA testi yaptıracağını söyleyince Tamer ile kavga ettik. Bu yüzden işten atıldım. Eşyalarımı taşırken Ali’ye bu şahsın kimsenin şerefi ile oynamaması için dövülmesi gerektiğini söyledim. Öldürmesini söylemedim" diyerek kendini savunmuştu.

Katil Ali Oktay ise mahkemede, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Ben Gür’ün tehdidi sonrası suçlamayı kabul ettim. İsmet, 15 bin lira teklif edip cinayeti kabul etmemi söyledi. Kabul etmeyince, ‘kız arkadaşının olduğunu ailene söylerim’ dedi. Yuvamın dağılmaması için suçlamayı kabul etmiştim" demişti.

Bu savunmaların ardından mahkeme Oktay ve Gür’e ömür boyu hapis cezası vermişti. Ancak ceza alan Oktay ve Gür kararı Yargıtay’a temyize götürdü. Bu süre içinde de Oktay ve Gür’ün tutukluluk süresi 5 yılı geçtiği için tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. Bir süre öncede Yargıtay yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Ömür boyu hapis cezası onanan Ali Oktay yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri İsmet Gür’ün de Ulu Cami Mahallesi’nde bir evde olduğunu belirledi. Polis eve baskın yaparak Gür’ü gözaltına aldı. Emniyete getirilip işlemleri tamamlanan İsmet Gür, daha sonra adli tıp biriminde sağlı kontrolünden geçirildi. İsmet Gür, adliyedeki işlemlerinin ardından ise cezaevine götürülecek.