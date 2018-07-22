Çocuklar dinozorların gizemli dünyasını keşfetti

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, minik ziyaretçilerini bir hafta boyunca “Dino Mania” etkinliğinde buluşturdu.

16-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen “Dino Mania” etkinliği, yüzlerce çocuğu bir araya getirdi. Adanalı çocuklar, bir hafta süren etkinlikte, milyonlarca yıl önce yaşamış ve nesilleri tükenmiş dinozorlarla heyecanlı ve macera dolu yolculuğa çıktılar.

Hafta süresince her gün 14.00 ile 19.00 saatleri arasında seanslar halinde gerçekleşen etkinliklerde, çocuklar, hem eğlendiler, hem de sadece filmlerde görülebilen dinozorların merak uyandıran dünyasını keşfettiler.

AVM’nin minik ziyaretçileri, maket dinozorlarla süslenmiş dekorlar içerisindeki atölyede, keyifli dakikalar yaşadı.