Çocuklar eğitimle yoğruluyor, sanatla, bilimle düşlüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi ile merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Gündüz Bakımevleri'nde 36-72 aylık çocuklara yönelik kreş hizmetini başarıyla sürdürüyor. Seyhan Gündüz Bakımevi 8 sınıfta 160 öğrenciyle, Sarıçam Turkuaz Gündüz Bakımevi 2 sınıfta 56 öğrenciyle yeni eğitim-öğretim yılına başladı. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla yüzde 50 indirimli olarak aylık 350 lira ücretle hizmet veren gündüz bakımevlerinde çocukların kişisel gelişimlerine, el-motor becerilerine ve zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağlayan eğitimler veriliyor. Her hafta sinema, tiyatro, müze gezileri yapan minikler, yaşlarına uygun etkinliklere katılarak sosyalleşiyor.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki Ali Akbulut Çocuk Akademisi'nde ise 4'er aylık dönemler halinde 5-10 yaş arasındaki 360 çocuk, haftanın 5 günü 8 atölyede uzman eğitimlerin gözetiminde kişisel ve bilişsel yeteneklerini keşfediyor. Tiyatro-drama, dans sporu, yabancı dil, müzik, resim, akıl oyunları, satranç ve okuma atölyelerinde neşe içinde eğitim alan çocuklar, özgüven ve ahlaki değerlerle donatılıp, sanatla ve bilimle kendilerini geliştirme imkanı buluyor.