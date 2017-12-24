Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2017 11:05

Çocuklar için podyuma çıktılar

Adana’da, cezaevinde anneleriyle yaşayan çocukları topluma kazandırmak amacıyla farkındalık oluşturmak için “Umut için ışık ol” sloganıyla defile düzenlendi.

Çocuklar için podyuma çıktılar

24 Aralık 2017 11:05


430. Bölge Rotaract kulüplerinin bölge projesi olarak belirlediği “Cezaevleri Projeleri” kapsamında gerçekleştirilen defileye 600 kişi katıldı.


Adana’nın tanınmış simalarından oluşan 40 manken projeye destek amaçlı kendi kombinlerini oluşturup podyumda yürüdü.


Tepebağ Rotaract Kulübü Başkanı Engin Elçi, cezaevinde anneleri ile yaşamak zorunda kalan çocuklar ile dış dünyadaki özgür insanlar arasında pozitif bir iletişimi hedefledikleri projeyi, oluşan ön yargıları yenmek ve onları topluma daha uyumlu ve verimli birer birey olarak kazandırmak adına başlattıklarını söyledi.


Cezaevlerinin sivil toplum kuruluşlarının desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Elçi, "Bu projede defileyi yaparak farkındalığı artırmak ve ulaşabildiğimiz kadar çocuğa ulaşmak istedik ve bunu başardık. Projemiz bölgede çok duyuldu destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bu sayede bölge cezaevlerindeki tüm çocuklara dokunabileceğiz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
17
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Pazartesi
    Hafif Yağmurlu
    17°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    18°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    18°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç