Çocuklar için tiyatro zamanı

Adana Valiliği himayesinde yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında gerçekleştirilen kültürel etkinliklerin paydaşı olan Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Nurdan Özgür'ün yazıp, Doç. Dr. Rasim Aşın'ın yönettiği “Dede Korkut Kitabı” adlı oyunu Yüreğir Ramazanoğlu Kültür Merkezi'nde sahneledi. 9-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik oyunu Ahmed-i Hani Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Recep Ünlükurt Ortaokulu ve Arif Nihat Asta Ortaokulu öğrencileri ücretsiz izledi.

Türk kültürü ve gelenekleri sahnede

Gizüm Gülüş Koçoğlu, Ergün Özfırıncı, Orhan Kuşçu, Nimet Görkem Kayar ve Kurtuluş Bilgilioğul'un rol aldığı Dede Korkut Kitabı'nda binlerce yıllık Türk kültür ve gelenekleri yansıtıldı. Güç ve akıl ana teması etrafında aile bağları, Türk toplumunda kadınlara verilen değer ile işbirliğinin önemi tiyatro diliyle minik dimağlara işlendi.

Adana Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni ve Altınkoza A.Ş. Genel Müdürü İsmail Dikilitaş, Başkan Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda Güney Adana Kalkınma Programı'na destek amaçlı tiyatro temsillerinin bu sezonda devam ettiğini belirtti.

Tiyatro eğlendirirken öğretiyor

İsmail Dikilitaş, “Çocuk tiyatrosu, yavrularımızın iletişimini güçlendirmekle birlikte özgüven duygusu kazandırıyor, Çocuklar, tiyatroda gülüp, eğlenirken, birlikte öğreniyorlar. Çocukların sosyal davranışlarını geliştiren tiyatro, duygu ve düşüncelerini daha akıcı bir dille ve daha etkin şekilde ifade etmelerine yardımcı oluyor. Tiyatro, çocukların dikkat, algılama, konuşma, dinleme gibi becerilerinin gelişmesine önemli katkılar sunuyor. Bu yönleriyle öne çıkan tiyatro sanatını çocuklarımıza sevdirmek için bizler de Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları olarak, elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.