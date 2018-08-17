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17 Ağustos 2018 12:04

Çocuklar ‘kırmızı düdük’ ile ebeveynlerini trafikte uyaracak

Adana’da İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla uygulamaya konulan ‘Kırmızı Düdük’ uygulamasında otomobillerdeki çocuklara düdük dağıtıldı.

Çocuklar ‘kırmızı düdük’ ile ebeveynlerini trafikte uyaracak

17 Ağustos 2018 12:04

Çocuklar ebeveynlerini trafik kurallarına uymadıkları takdirde kırmızı düdükle uyaracak.


İçişleri Bakanlığının talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde uygulamaya konulan ‘kırmızı düdük’ uygulaması Adana’da başladı.


Kurban Bayramı’na sayılı günler kala tatile çıkacakların neden olacağı yoğunluk sebebiyle oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi için İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla ülke genelinde uygulamaya konan ‘Bu bayramda ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ adı altında başlatılan proje, trafik ekiplerince Adana’da Turgut Özal Bulvarı, İstasyon Meydanı ve Atatürk Caddesi’nde sürücülere tanıtıldı.


Trafik polisleri tarafından durdurulan otomobillerdeki çocuklara, otomobili kullanan ebeveynlerinin trafik kuralı ihlali yapması durumunda onları uyarmaları için kırmızı düdük dağıtıldı. Otomobil şoförlerine de ilgili proje hakkında bilgilerin ve uyarıların yer aldığı broşürler dağıtıldı.




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