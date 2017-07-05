Çocuklar, Maker Teknoloji Atölyesi’nde kendi robotlarını tasarladı

Atölyede kendi robotlarını tasarlayan çocuklar, cep telefonu uygulamasıyla yönlendirdikleri robotlara futbol maçı yaptılar.

Alışveriş merkezinin, Çukurova Bilişim Teknolojileri Eğitim ve Araştırma Derneği (ÇUBİTED) işbirliğiyle düzenlediği Adana Maker Teknoloji Atölyesi’ne katılan 5-15 yaş arası çocuklar, kodlamadan 3D tasarım ve robot yapımına kadar çeşitli konularda bilgiler verildi. Bilişim ve teknoloji alanında gençleri eğitmenin gerekliliğinden yola çıkarak hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Optimum’un etkinlik alanında bir araya gelen çocuklar, öncelikle kodlamanın temel kurallarını öğrendi.

Kişiye sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme ve yaratıcı düşünebilme gibi yetiler kazandıran programlama hakkında da bilgi edinen çocuklar, robotik atölyede; elektroniğin parçalarını, devre elemanlarını, sensörleri ve motorları inceleme fırsatı yakaladı. Çocuklar, el becerilerini geliştirirken, kodlama eğitiminde aldıkları bilgilerle kendi robotlarını tasarladı.

Robotlarla futbol maçı

Büyüklerin de merakla izlediği Maker Teknoloji Atölyesi’ne katılan çocuklar, eğitmenler yardımıyla parçaları birleştirip, robotları hareket edebilir hale getirdi. Atölye sonunda çocuklar, akıllı telefonlarına indirdikleri uygulama aracılığıyla kontrol ettikleri robotlarla mini futbol sahasında ikiye iki futbol maçı yaparak eğlendiler.