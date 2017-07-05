Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 11:00

Çocuklar, Maker Teknoloji Atölyesi’nde kendi robotlarını tasarladı

Adana Optimum Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen Maker Teknoloji Atölyesi’nde çocuklara kodlama, 3D ve robotik tasarım eğitimi verildi.

Çocuklar, Maker Teknoloji Atölyesi’nde kendi robotlarını tasarladı

05 Temmuz 2017 11:00

Atölyede kendi robotlarını tasarlayan çocuklar, cep telefonu uygulamasıyla yönlendirdikleri robotlara futbol maçı yaptılar.


Alışveriş merkezinin, Çukurova Bilişim Teknolojileri Eğitim ve Araştırma Derneği (ÇUBİTED) işbirliğiyle düzenlediği Adana Maker Teknoloji Atölyesi’ne katılan 5-15 yaş arası çocuklar, kodlamadan 3D tasarım ve robot yapımına kadar çeşitli konularda bilgiler verildi. Bilişim ve teknoloji alanında gençleri eğitmenin gerekliliğinden yola çıkarak hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Optimum’un etkinlik alanında bir araya gelen çocuklar, öncelikle kodlamanın temel kurallarını öğrendi.


Kişiye sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme ve yaratıcı düşünebilme gibi yetiler kazandıran programlama hakkında da bilgi edinen çocuklar, robotik atölyede; elektroniğin parçalarını, devre elemanlarını, sensörleri ve motorları inceleme fırsatı yakaladı. Çocuklar, el becerilerini geliştirirken, kodlama eğitiminde aldıkları bilgilerle kendi robotlarını tasarladı.



Robotlarla futbol maçı


Büyüklerin de merakla izlediği Maker Teknoloji Atölyesi’ne katılan çocuklar, eğitmenler yardımıyla parçaları birleştirip, robotları hareket edebilir hale getirdi. Atölye sonunda çocuklar, akıllı telefonlarına indirdikleri uygulama aracılığıyla kontrol ettikleri robotlarla mini futbol sahasında ikiye iki futbol maçı yaparak eğlendiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:15
  • Güneş :05:18
  • Öğle :12:54
  • İkindi :16:46
  • Akşam :20:10
  • Yatsı :21:56
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!