Tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu haline gelen obeziteye dikkat çekmek, toplumda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlik, yoğun ilgiyle karşılaştı.

"Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa" müzikalini izlemek için aileleriyle birlikte Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’ne gelen çocuklar doyasıya eğlenip bol bol spor yaptı.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan logo, afiş, broşür, şapka ve balon ile ağız ve diş sağlığı setine ait dokümanların dağıtıldığı etkinlikte, ‘Rafadan Tayfa’ ekibi sahneledikleri oyunlarla çocuklara, “Sağlıklı beslenmek için günde 8-10 bardak su içiyorum. Her gün süt, ayran veya yoğurt tüketiyorum. Gün içinde yumurta, peynir, balık, tavuk veya kırmızı et yiyorum. Fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişleri de unutmuyorum. Tuzun fazlası sağlığımıza zararlı. Diş fırçamı 3 ayda bir yenisiyle değiştiriyorum. Günde 2 kez 2’şer dakika dişlerimi fırçalıyorum. Hareketli yaşıyorum. Sağlığımı korumak için ellerimi sık sık yıkıyorum” gibi mesajlar verdi.

Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa Proje Koordinatörü Mahmut Karakaya, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nün himayesinde gerçekleştirilen bu organizasyonla çocukların ‘sağlıklı yaşam’ konusunda bilinçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Çizgi film Rafadan Tayfa’nın kahramanlarının çocuklar tarafından örnek alındığını belirten Karakaya, “Çocukların idol aldıkları bir çizgi film karakterleriyle sağlıklı yaşamın gerekleri eğlenceli bir şekilde sunuluyor. El yıkama, diş fırçalama, temizlik, süt içimi, spor yapma gibi alışkanlıkların önemi vurgulanıyor” dedi.

“Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa” gösterisini geçen yıl yaklaşık 150 bin çocukla buluşturduklarını, bu yıl ise 150 bin rakamını aşmayı planladıklarını açıklayan Mahmut Karakaya, “Amacımız Rafadan Tayfa karakteriyle ‘emredici’ olmayan bir dil ile çocukları sağlıklı yaşama özendirmektir. Sağlığa dair mesajlar çocuklara doğal bir şekilde oyunun içinde veriliyor. Diğer türlü öğretici olduğu zaman çocuklar bu davranış biçimlerini benimsemiyor. Ağız diş sağlığı, el hijyeni, tuz kullanımı, teknoloji bağımlılığı gibi hassas konular müzikalimizde ele alınıyor. Sağlık Bakanlığı’nın ilk defa böyle bir etkinliği yapıyor olması çok değerlidir” diye konuştu.