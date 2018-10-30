Çocuklara eğitim yardımı için Fransa'dan geldi

Fransa'da bir yardım kuruluşunda 3 gün çalışan, sosyoloji bölümü öğrencisi 3 çocuklu bir kadın, Türkiye'de de eğitim gören ancak maddi durumu yetersiz olan çocuklara yardım için Fransa'dan gelerek, kendi elleriyle çocuklara ayakkabı mont alıp giydirdi.

Hakkari Dağ Komando Taburunda uzman çavuş olarak görev yapan Sebahattin Aslan (48), 26 Temmuz 1995'te ihbar üzerine Hakkari'nin Karadağlar mevkisine gittikleri sırada PKK ile girilen çatışmada başına isabet eden mermiyle ağır yaralandı. Aslan, önce Diyarbakır Asker Hastanesi'ne getirildi, buradan da Ankara GATA'ya sevk edildi. Hastanede yapılan operasyonların ardından ise Sebahattin Aslan 4 ay sonra ayağa kalktı ancak sağ tarafı felç olduğu için tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Evli ve 3 çocuk babası olan Aslan, tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettirirken bile vatan sevdasıyla yanarak bundan 5 yıl önce atık kağıt toplayarak eğitim gören ve yardıma ihtiyacı olan çocuklara yardım etmeye başladı. Aslan, 4 yıl içinde kendisine birçok gazi arkadaşı ve vatan sevdalılarının katıldığını, bu nedenle "Vatanda Eğitim Derneği"ni kurduklarını belirterek, "4 yılda 120 ton atık kağıt toplayarak 125 bin çocuğumuza bu sayede ayakkabı, mont ve kırtasiye yardımı yaptık. Artık bize katılan gönüllüler ülke sınırını da aştı. Almanya, Fransa gibi ülkelerden de bizi sosyal medyadan takip edip eğitim gören çocuklara yardım eden vatandaşlarımız var" diye konuştu.

Fransa'dan çocukların yardımına koştu

Bunlardan biri de yıllardan beri Fransa'da olan ve burada bir yardım kuruluşunda ücret karşılığı 3 gün çalışan 3 çocuk annesi Kamile Sulutaş. Fransa'da da kazandığı parayı yine Türk çocuklarının eğitimi için harcayan ve sürekli eğitim gören çocuklara yardım ettiğini söyleyen Sulutaş, "Gazi Aslan'ın eğitim gören çocuklara yardım ettiğini sosyal medyada gördüm. Ben de katılıp yardım etmek istedim" dedi.

Sulutaş, eğitime çok önem verdiğini bu nedenle önce eşinin mühendislik okuduğunu şimdi de kendisinin sosyoloji okuduğunu, bu nedenle de eğitim gören çocuklara yardım ettiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Ben yardım ettiğim çocukları bizzat görmek istedim. Onlara kendi ellerimle yardım etmek istedim. Bu nedenle Fransa'dan Adana'ya sırf çocuklara yardım etmek için geldim. Gazi Aslan ile birlikte çocuklara ayakkabı, mont ve kırtasiye malzemesi aldık. Daha sonra da bu çocuklara bunları dağıttık. Çocukların bunları aldığında yüzlerindeki mutluluğu görmek beni çok sevindirdi. Bundan sonra da yardımlarımız devam edecek."

Sulutaş, aldığı ayakkabıları çocuklara kendi elleriyle giydirdi. İşitme ve konuşma engelli çocuklar Sulutaş'a işaret diliyle teşekkür etti.