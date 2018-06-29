Çocuklara SEYMER’de yaz kursu

Cam, seramik ve çini ile ilgili kurslara katılan çocuklar kurs sonrası sertifika alıyor.

2000 Evler SEYMER binasında düzenlenen tören ile başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi. Sertifika törenine Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’da eşi Nuray Karalar ile birlikte katıldı.

Başkan Karalar, her yıl binlerce kişinin SEYMER’lerden mezun olduğuna dikkat çekerek kadınların iş sahibi olmalarına katkı sağladıklarını söyledi. SEYMER’lere çok önem verdiklerini belirten Başkan Karalar, 13 olan SEYMER sayısının artacağını söyledi. SEYMER bünyesinde yaz aylarını değerlendirmek için haftada 3 gün 2 saatlik seramik eğitimi alan çocukların yaptıkları seramik eserleri inceleyen Başkan Karalar, çocukların yaz aylarını daha mutlu ve verimli geçirebilmeleri için bu tür etkinliklerin ve eğitimlerin daha çok arttırılması gerektiğini vurguladı. Başkan Karalar SEYMER’e katılan kişilerin, kişisel ve mesleki gelişmelerine katkı sağlamak, bilgi ve becerilerle donanımlı hale getirmek istediklerini belirtti.

Karalar, kursa katılan kursiyerlere katılım belgelerini eşi Nuray Karalar ile birlikte verdi. Katılım belgelerini verdikten sonra çocuklarla ilgilenen Başkan Zeydan Karalar, çocuklarla fotoğraf çekildi.