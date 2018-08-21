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21 Ağustos 2018 16:21

Çocukların kavgasına büyükler katıldı ortalık karıştı

Adana’da sokakta oynayan çocukların kavgasına büyüklerde katılınca polis kavgaya biber gazlı müdahale etti.

Çocukların kavgasına büyükler katıldı ortalık karıştı

21 Ağustos 2018 16:21


Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesinde meydana gelen olayda, sokakta oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Çocukların kavga ettiğini gören büyüklerde sokağa çıkıp bir biriyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce çevredeki vatandaşlar olayı polise haber verdi. Olay yerine gelen polis kavgayı ayırmak istedi ancak buna rağmen taraflar kavga etmeye devam edince polis takviye ekip çağırdı. Kavga edenlere biber gazıyla müdahale eden polis tarafların ayrılması için havaya da ateş etti.


Takviye ekibin gelmesiyle kavgayı önleyen polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.




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