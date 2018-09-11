Çocukların yükü ağır

Süleyman Tatlı, sırt çantasının aşırı ağır ve yanlış kullanımının çocuklarda bel ağrısı riskini artırdığını hatta boyun ve omurga zedelenmelerine bile yol açabildiğini bildirdi.

Dr. Süleyman Tatlı, yapılan araştırmaların çocuklukta bel ağrısı çekenlerin, ilerleyen yaşlarda da yüksek oranda bel ağrısı riski taşıdıklarını gösterdiğini belirterek, “Çocukların okulda kullanacakları çantaların albenili olmasından önce ergonomik olarak doğru ekipmanlar olması ve buna göre seçilmesi gerekir” dedi.

Sırt çantaları uygun kullanıldıklarında kitap, defter ve diğer okul araç-gereçlerini taşımada en uygun ve pratik araç olduğunu kaydeden Tatlı, “Bu çantalar, yükün vücudun güçlü kasları üzerine dağıtılması için tasarlanmış durumda. Ancak yine de sırt çantaları, okul çağı çocuklarında en sık karşılaşılan yüklenme nedenlerinin başında yer alıyor. Ağır sırt çantası taşımak, okul çocuklarının gelişmekte olan eklem, kas ve ligaman yapılarında zorlanmalara neden olabiliyor, boyun, sırt ve beldeki kas gerginliği mekanizmasını tetikleyebiliyor, ayrıca bozuk yürüyüş, kötü duruş ve kronik bel ağrılarına yol açabiliyor. Ailelerin belirli aralıklarla çocuklarının çantalarındaki yükü kontrol edip bel, boyun ve sırtlarında herhangi bir ağrı olup olmadığını sormaları gerekiyor. Eğer ağrının yanı sıra elde uyuşma, karıncalanma gibi belirtiler de varsa ebeveynlerin bunları ciddiye alıp vakit kaybetmeden bir uzman hekime danışmaları gerekir” diye konuştu.

Kalp ve solunum sistemi de etkileniyor

Dr. Tatlı, çantayı aşırı yüklenme, yükün taşınma şekli ve süresi, çocuğun fiziksel durumu ile de bir araya geldiğinde bu durumun postür (duruş) sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açabildiği ifade ederek, “Okul çantasının ağırlığı çocuğun vücut ağırlığının en fazla yüzde 10 veya 15'i kadar olmalıdır. Postür bozukluğu kalp ve solunum sistemini de etkiliyor” dedi.

Dr. Süleyman Tatlı, çanta seçimi ve kullanımında çocuğun sağlığı için alınabilecek önlemleri şöyle anlattı:

“Sırt çantası çocuğun ağırlığının yüzde 10-15'ini geçmemelidir. Çantanın kendisi hafif ve tekerlekli olmalıdır. Omuz askısı geniş, çift destekli ve kalın pedli olmalı, bel kemeri bulunmalıdır. Askılar her zaman omuzlar üzerine tam oturmalı, çocuğun vücuduna yaklaşacak şekilde sıkı ayarlanmalıdır. Sırt çantasında ağır olan eşyalar çantanın sırta bakan tarafına, hafif olanlar ise sırttan uzak olan kısma gelecek şekilde eşit dağıtılmalıdır. Çanta her gün kontrol edilmeli ve ihtiyaç olmayan objeler çıkartılmalıdır. Hafifletmek amacıyla örneğin, tüm kitabı taşımak yerine sadece ilgili kısımların fotokopisi çekilebilir. Sırt çantaları uzun süre taşınmamalı, uzun süre ayakta kalınacaksa çıkarılmalıdır. Sırt çantası taşırken doğru pozisyonda durmaya alışması için çocukla konuşulmalıdır. Çocuğa, herhangi bir ağrı veya rahatsızlık hissettiğinde ebeveynlere söylemesi öğütlenmelidir. Aile ile okul ilişkisi önemlidir. Öğretmenler ve veliler, ağır çanta taşıma sorunu hakkında konuşmalıdırlar.”