Çomu'dan il ve ilçe müftülerine ziyaret

İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Adana Şube Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, Hac vazifesini yerine getiren İl Müftüsü Hasan Çınar'a ve Seyhan İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Güler'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İYC Adana Şube Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, Hac vazifesini yerine getiren İl Müftüsü Hasan Çınar ve Seyhan İlçe Müftüsü Hüseyin Güler'i, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret etti. Hac ibadetine dair anıların konuşulduğu ziyaretlerde Çınar, “Nesil yetiştirmek, dava adamı olmayı gerektirir. Davası olan, davası için dert edinir ve sorumluluk alır. Bu maksatla Diyanet Vakfı Adana Kız Öğrenci Yurdu inşaatına başladık. Camilerdeki cemaatlerimizin ve hayırsever iş adamlarımızın yardımları ile inşaat sürecinde sona yaklaştık. Yurt binamız faaliyete geçtiğinde, otelcilik anlayışında hizmet vermenin değil, nesil yetiştirmenin gayretinde olacağız. Yurdumuzda kalacak evlatlarımızın sadece barınma ihtiyacını görmeyeceğiz, aynı zamanda evlatlarımızın dinine ve devletine faydalı bireyler olması için çabalayacağız” dedi.

Nesil yetiştirme çabalarında iyi dileklerde bulunan Çomu ise, “Diyanet camiası ile aynı istikamette yer alan İlim Yayma Cemiyeti için İl Müftümüz ile yakın işbirliği oldukça önem arz etmektedir. Bu çabada bir kişiye dahi ulaşabilmek çok büyük bir kazanım olabilir. İlmi, fikri, edebi, siyasi ve akademik alanda kendini yetiştirebilen bir kişiye dahi kol kanat germek, ortaya çok büyük bir değer koymayı sağlayabilir. Bunun en güzel örneği, kendisi de İlim Yayma Cemiyeti'nde yetişmiş olan Cumhurbaşkanımızdır” diye konuştu.