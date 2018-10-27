Coşkun Demirbakan: ”Karabükspor'a üzüldüm”

Lig'in 10. haftasında evinde Kardemir Karabükspor'u yenen Adanaspor'da Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, ”Geçen yıl süper ligdeydi bu sene birden bu durumlara düşmesi üzücü” dedi.

Lig'in 10. haftasında Adanaspor evinde Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup etti. Maç sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Çoşkun Demirbakan, ”Rakibimizin bu durumda olması üzücü. Köklü bir camia köklü bir kulüp. Geçen sene süper ligdeydi bu sene birden bu durumlara düşmesi üzücü. Kulüpler iyi denetlenirse böyle olmaz. Bu Türk futboluna zarar veriyor. Birileri alıyor götürüyor ondan sonra terk ediyor. Olan o camialara oluyor, taraftalarına oluyor. Ama biriler kaybolup gidiyor. Türk futbolunun kanayan yarası, adamın 100 milyon TL borcu var daha transfer yapıyor, yapmasın. Buna engel olunmalı, sorumluluk sahipleri soruşturulmalı. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmamalı, ben üzüldüm Karabükspor'a” dedi.

Demirbakan daha sonra şöyle devam etti:

“İlk hedefim, ilk 10'a girmekti, galiba gireceğiz. Önce bir ilk 10'a girelim ondan sonra hedef değiştiririz. Başka hedefler ararız, oda takımın performansına göre söyleyebilirim. Şu an alta yakın olduğumuz için biraz tedbirli temkinli olmamızda fayda var.”