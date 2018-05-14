Cücenoğulları Sülalesi’nin geleneksel buluşması

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program Cücenoğulları Sülalesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Atıf Kamalı’nın selamlama konuşması ile devam etti. Kamalı, geleneksel hale getirdikleri buluşmalarına destek veren tüm sponsorlara ve aile büyüklerine teşekkür ederek geleneksel hale getirmiş oldukları buluşmanın her yıl devam edeceğini ifade etti.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Cücenoğulları Sülalesi’nin göstermiş olduğu birlik ve beraberliğin örnek bir sülale anlayışı olduğunu belirterek, aileyi ve dernek yönetimini tebrik edip her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından misafirlere sunulan ikramlar, canlı müzik, seçilen yılın annelerine plaket takdimi ve halaylar eşliğinde program son buldu.

Programa ilçe protokolü, STK temsilcileri, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, milletvekili aday adayları, aile mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.