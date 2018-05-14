Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 09:13

Cücenoğulları Sülalesi’nin geleneksel buluşması

Adana’nın Kozan ilçesinde Cücenoğulları Sülalesi geleneksel buluşması Ferhatlı Tepesi’ndeki ulu çınarın altında gerçekleşti.

Cücenoğulları Sülalesi’nin geleneksel buluşması

14 Mayıs 2018 09:13


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program Cücenoğulları Sülalesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Atıf Kamalı’nın selamlama konuşması ile devam etti. Kamalı, geleneksel hale getirdikleri buluşmalarına destek veren tüm sponsorlara ve aile büyüklerine teşekkür ederek geleneksel hale getirmiş oldukları buluşmanın her yıl devam edeceğini ifade etti.


Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Cücenoğulları Sülalesi’nin göstermiş olduğu birlik ve beraberliğin örnek bir sülale anlayışı olduğunu belirterek, aileyi ve dernek yönetimini tebrik edip her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.


Yapılan konuşmaların ardından misafirlere sunulan ikramlar, canlı müzik, seçilen yılın annelerine plaket takdimi ve halaylar eşliğinde program son buldu.


Programa ilçe protokolü, STK temsilcileri, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, milletvekili aday adayları, aile mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç