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01 Mart 2018 11:58

Çukurova Belediyesi kediler için mama dağıttı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Sokaktaki can dostlarımızı asla unutmuyoruz.

Çukurova Belediyesi kediler için mama dağıttı

01 Mart 2018 11:58

Onlara en uygun hayat koşullarını hazırlamayı kendimize bir borç olarak görüyoruz” dedi.


Sokak hayvanlarını kendi imkanları ile beslemeye çalışan vatandaşları tespit eden Çukurova Belediyesi, hayvanseverleri mama dağıtımı için her ay Çukurova Belediyesi’ne davet ediyor. Önceki gün Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan’ın da katıldığı törenle kedi mamaları dağıtıldı.


Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Nesrin Çıtırık ve Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yıldırım’ın da katıldığı mama yardımı töreninde hayvanseverler, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e teşekkür etti.



“Can dostlara çare oluyorsak ne mutlu bize”


Kedilere her ay mama yardımında bulunma sözü verdiğini hatırlatan Sadece insanlarımız için değil, tüm canlılar açısından daha yaşanabilir bir ilçe olma özlemi içerisindeyiz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Onlara en uygun hayat koşullarını hazırlamayı kendimize bir borç olarak görüyoruz. Sokaklarda çaresiz durumda gezen, aç ve susuz kalan, insanların desteğine muhtaç can dostlara azıcık çare oluyorsak ne mutlu bize” diye konuştu.




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