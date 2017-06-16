Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 12:56

Çukurova Belediyesi Salbaş ve Pozantı’da iftar sofrası kurdu

Çukurova Belediyesi, Salbaş ve Pozantı’da iftar sofrası kurdu.

Çukurova Belediyesi Salbaş ve Pozantı’da iftar sofrası kurdu

16 Haziran 2017 12:56


Ramazan aynın ilk gününden itibaren her gün binlerce kişiye iftar yemeği veren ve ramazan kolisi dağıtan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Salbaş ve Pozantı’da iftar sofrası kurdu. İftar sofrasına katılan CHP Pozantı İlçe Başkanı Şenol Eroğlu, Başkan Çetin’e Pozantı’ya gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür etti. Çetin, "Kurulan bu sofralarda, herkes birbiriyle kardeşçe bir araya geliyor. İlçemizde düzenlediğimiz iftar sofralarını iki yıldır ilçe dışına taşıyoruz. Karataş Salbaş’ta ve Pozantı’da iftar sofralarımıza yoğun ilgi gösterildi. Bu etkinliğimizi, diğer ilçelerimizde de sürdüreceğiz" diye konuştu.


İftar çadırının birlik ve dayanışma ile bir arada yaşama mesajı taşıdığını ifade eden Başkan Çetin, “Çukurova’dan elimizin uzandığı her yere sevgi ve hizmet köprüsü kurmaya çalışıyoruz. Kendi değerlerimizi anlatmak için bunlar birer vesile. Şüphesiz bunlar milli, manevi ve çağdaş değerler. Bu değerleri büyütme el tutmadan geçiyor. El tutmanın ifadesi, ritüeli bu iftar sofralarıdır. İftar sofralarına gelen kardeşlerime çok teşekkür ederim. Türkiye’nin birliğe, beraberliğe ihtiyacı var, rahmet ayı Ramazan ayı da buna vesile oluyor” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:08
  • Güneş :05:12
  • Öğle :12:50
  • İkindi :16:42
  • Akşam :20:08
  • Yatsı :21:56
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!