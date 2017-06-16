Çukurova Belediyesi, Salbaş ve Pozantı’da iftar sofrası kurdu.

Ramazan aynın ilk gününden itibaren her gün binlerce kişiye iftar yemeği veren ve ramazan kolisi dağıtan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Salbaş ve Pozantı’da iftar sofrası kurdu. İftar sofrasına katılan CHP Pozantı İlçe Başkanı Şenol Eroğlu, Başkan Çetin’e Pozantı’ya gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür etti. Çetin, "Kurulan bu sofralarda, herkes birbiriyle kardeşçe bir araya geliyor. İlçemizde düzenlediğimiz iftar sofralarını iki yıldır ilçe dışına taşıyoruz. Karataş Salbaş’ta ve Pozantı’da iftar sofralarımıza yoğun ilgi gösterildi. Bu etkinliğimizi, diğer ilçelerimizde de sürdüreceğiz" diye konuştu.

İftar çadırının birlik ve dayanışma ile bir arada yaşama mesajı taşıdığını ifade eden Başkan Çetin, “Çukurova’dan elimizin uzandığı her yere sevgi ve hizmet köprüsü kurmaya çalışıyoruz. Kendi değerlerimizi anlatmak için bunlar birer vesile. Şüphesiz bunlar milli, manevi ve çağdaş değerler. Bu değerleri büyütme el tutmadan geçiyor. El tutmanın ifadesi, ritüeli bu iftar sofralarıdır. İftar sofralarına gelen kardeşlerime çok teşekkür ederim. Türkiye’nin birliğe, beraberliğe ihtiyacı var, rahmet ayı Ramazan ayı da buna vesile oluyor” şeklinde konuştu.