Çukurova Belediyesi yaz futbol okuluna yoğun ilgi

21 Mayıs’ta başlayan kayıtların hızla devam ettiğini belirten Başkan Soner Çetin, 7 spor kulübünün 6 tesiste gerçekleştireceği yaz futbol okuluna, bu yıl daha büyük ilgi gösterilmesinin sevindirici olduğunu söyledi. 7 noktada yapılan kayıtlarda, 500 kişinin başvuru yapıldığı belirtilirken, kayıtların 18 Haziran’a kadar devam edeceği bildirildi.

Toros Mahallesinde Toros Spor Tesisleri ve Gündüz Tekin Onay Spor Tesisleri, Yüzüncüyıl Mahallesinde Yüzüncüyıl Futbol Sahası, Huzurevleri Mahallesinde Çukurova Halı Saha Tesisleri, Yurt Mahallesinde, Türkan Saylan Spor Tesisleri ve Güzelyalı Mahallesinde Güzelyalı Spor Tesisleri’nde açılacak kurslara ücretsiz kayıtların devam ettiğini bildiren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Bugüne kadar sporun ve sporcunun yanında olmak için gayret gösterdik. Adana sporuna katkı koyabilmek için birçok etkinlikler düzenledik. Son olarak ta çocuklarımızı spora teşvik etmek ve kötü alışkanlıklardan korumak için kampanya başlattık. Bugün yapılan başvuru sayısına baktığımızda, kampanyamızın ne kadar etkili olduğunu da görmüş oluyoruz. Spor, tüm kötülüklerin düşmanıdır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz futbol okulumuza gösterdiği bu ilgi, bizleri memnun etti" dedi.

18 Haziran’da sona erecek ücretsiz kayıtların ardından tesislerde seçmelerin yapılacağını söyleyen Başkan Soner Çetin, "Çukurova’mızda, sporun her dalında başarılı bireyler yetişiyor. Bunun en güzel örneği ise tenis dalında dünyaya adımızı duyuran Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu. Bu genç kardeşlerimiz, tenis sporunda başarıdan başarıya koşuyor. Biz de onların başarılarını taçlandırmak için isimlerini iki tesisimize verdik. Futbol dalında da, genç yeteneklerin olduğunu biliyorum. Çocuklarımız ve gençlerimiz çok çalışarak, bu dalda da önemli başarılar elde edecektir. Yaz futbol okulumuzdan yetişen çocuklarımızın isimlerini de spor tesislerinde görmek istiyoruz" diye konuştu.

Adana’nın her alanda başarılı bir kent olduğuna dikkat çeken Başkan Soner Çetin, bugüne kadar, kültür, sanat, spor dallarında çok önemli isimler yetiştiren Adana’nın, bu başarılarını devam ettireceğine inandığını söyledi. Başkan Çetin, yaz futbol okuluna kayıt yaptıran çocuklara ve gençlere başarılar dileyerek, velilerin de çocuklarını spor dallarına teşvik etmelerini istedi.