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07 Haziran 2018 14:09

Çukurova Belediyesi’nde kuş evi etkinliği

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ilköğretim öğrencilerinin okulda yaptıkları ahşap kuş kafeslerini, Ercan Çetin Doğal Parkı’ndaki, ağaçlara, öğrencilerle birlikte monte etti.

Çukurova Belediyesi’nde kuş evi etkinliği

07 Haziran 2018 14:09


Özel bir okulun öğrencilerinin ürettiği kuş evlerinin ağaçlara asılması, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in de katılımıyla gerçekleştirildi. Öğretmen ve öğrencilerin de katıldığı kuş evi yerleştirme etkinliğinde, öğrencilerle birlikte vince binen Başkan Soner Çetin, kuş evlerini Ercan Çetin Doğal Parkı’ndaki ağaçlara montajladı. Öğrenciler de, kuş evlerinin montajını yaparak, kuşlara yaşayabilecekleri alan oluşturdular.


Başkan Çetin, hayvan sevgisini aşılamak ve sokak hayvanlarına sahip çıkmak için sürekli projeler ürettiklerini belirterek, “Her ay yaptığımız mama dağıtımı ve sokak hayvanları için yaptığımız otomatik suluklar, köpek gezdirme alanı ve modern hayvan barınağımızla, hayvanların da yaşam haklarını koruyoruz. Belediye olarak, hayvanlar için yapılan etkinliklerde olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Sizin gibi içi sevgiyle dolu öğrencilerle birlikte böyle bir etkinlik gerçekleştirmek de bizim için ayrı bir mutluluk” diye konuştu.




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