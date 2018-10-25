Çukurova Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine yardım

Çukurova Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Yardım Etkinliği'nde, Çukurova Belediyesi 154 bin 500 TL'lik yardımda bulundu.

Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e amatör spor kulüplerine desteği nedeniyle teşekkür etti. Başkan Bozan, “Belediye Başkanımız Soner Çetin'e çok teşekkür ediyorum. Adana, amatör sporunda bir çığır açtı ve salon sporları kulüplerimize de destek vererek tarih yazdı" dedi.

Belediye Başkanı Soner Çetin'de, gençler içinde hemşehrileri içinde ne yapsa az olduğunu ifade eden Başkan Çetin, "Değerli gençler, bir işte başarılı olmak için yürekten inanacaksınız. İnanmak başarmanın yarısıdır, ondan sonra da çok çalışacaksınız. ‘Çalışmadan da başarıya ulaştım' diyen doğruyu söylemiyordur. Sizler çok değerli hocalarımız, kulüp yöneticilerimiz ve ASKF başkan ve yöneticilerimiz sayesinde, bu terbiyeyle yetişiyorsunuz. Uyuşturucu kullanma yaşı ve maalesef suç işleme yaşı çok aşağılara inmiş durumda. Emniyet yetkililerinden de aldığımız bilgiler, uyuşturucu kullanma ve suç işleme yaşının 10 yaşın altına düştüğü yönünde. Maalesef bu bizi çok üzüyor. Bunun için ne yapabiliriz. Gençleri nereye yönlendirebiliriz dedim ve sorumluluk aldım. Gençleri öncelikle spora yönlendireceğiz. ‘Spor Kenti adana Uyuşturucuya Hayır' sloganımızla yola çıkarak, sizlere spor tesisleri kazandırmak başta olmak üzere, amatör spor kulüplerine destek olmak üzere çok önemli hizmetler gerçekleştirdik" diye konuştu.

Uyuşturucudan ve suçtan uzak durmanın bir başka yolunun da kültür sanat etkinliklerine yönelmek olduğunu söyleyen Çetin, "Bunun için de yaptıklarımızı biliyorsunuz. Şu ortamda bu gençlerden kriminal gençler çıkmaz. Yani suç işleme eğilimli insan bu salondan çıkmaz. Sporla uğraşan çocuklarımız, gençlerimizi alınlarından öpüyorum. Gençlerimizi doğru yönlendirdiğiniz ve hayata düzgün bir şekilde kişilik sahibi bireyler yetiştirdiğiniz içtin hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 154 bin 500 TL'lik çeki kulüpler adına Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan'a takdim etti.

Etkinliğin sonunda salon sporları kulüplerinden sporcular, kendi branşlarında gösteriler gerçekleştirdi.