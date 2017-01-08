Diğer
Kategoriler
08 Ocak 2017 12:17

Çukurova Belediyesi’nden engellilere araç desteği

Çukurova Belediyesi’nden engellilere araç desteği

08 Ocak 2017 12:17

Çukurova Belediyesi, engelli yurttaşlara akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıttı.
Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Halk Günü’ne gelerek, tekerlekli sandalye ve akülü araç talep eden engelli vatandaşların isteklerini yerine getirdi.
Başkan Çetin, her engelliye yardım etmeye çalıştıklarını belirterek, “Engellilerin her yönden hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimizin evlerini de ziyaret ediyoruz. Onların eksikliklerini tespit ettikten sonra gıda, tekerlekli sandalye veya daha neye ihtiyacı varsa, elimizden geldiğince gidermeye çalışıyoruz" dedi.
Amaçlarının Çukurova’daki bütün engelleri kaldırmak olduğunu söyleyen Başkan Çetin, "Bizler, engelli vatandaşlarımızın her türlü sıkıntısına çare olmaya çalışıyoruz. Engellileri sosyal hayata adapte etmek için çalışmalar yapıyor, kardeşlerimizi, sokaklarda özgürce dolaşmalarını sağlayacak akülü sandalye ile buluşturuyoruz. Engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşmesi ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi yanında onların eğlenmesi, dinlenmesi ve güzel vakit geçirmesi için birçok kurum ve kuruluş tarafından örnek alınabilecek projelere imza atıyoruz. Adana’da engelliler için hazırladığımız projeler bitmeyecek. Biz her kesimin, herkesin belediyesiyiz" diye konuştu.
Başkan Çetin, aynı zamanda başka ilçelerden gelen tekerlekli sandalye taleplerini de geri çevirmediklerini belirtti. Çetin, son olarak Karataş’ın Helvacı Mahallesi’nde bir vatandaşın evine giderek, tekerlekli sandalye hediye ettiklerini kaydetti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    12°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç