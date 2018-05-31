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31 Mayıs 2018 14:45

Çukurova Belediyesi’nden vergi borcu uyarısı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 31 Temmuz’a kadar sürecek olan, vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin vatandaşları uyararak, “Özellikle peşin ödemelerde, halkımızın büyük kazanımı olacak.

Çukurova Belediyesi’nden vergi borcu uyarısı

31 Mayıs 2018 14:45

Peşin ödemede zorlananlar içinse, 6, 9, 12 ve 18 taksit halinde yapılandırmalar yapılabilecek” dedi.


Borç ödeme işlemlerinin veznelerde yoğunluk yaşanmaması için son güne bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Başkan Soner Çetin, yoğunluk yaşanmaması için bazı tedbirler aldıklarını belirterek, “Vatandaşlarımız, vergi ödemelerini belediyedeki veznemizden nakit ve kredi kartıyla yapabilecekler. Belediyeye gelemeyen vatandaşlarımız için de, oluşturduğumuz ödeme noktalarından, belediye vezneleri ve ‘cukurova.bel.tr’ adresinden online olarak da vergi ödemelerini gerçekleştirebilecekler” ifadelerini kullandı.


2018 yılına kadar olan vergi borçlarının yapılandırmasına devam edildiğine dikkat çeken Başkan Soner Çetin, "7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un yürürlüğe girmesi ile birlikte emlak, çevre temizlik, eğlence ve ilan reklam vergileri yeniden yapılandırılıyor. Mükelleflerin isteğine göre peşin ya da 6, 9, 12 ve 18 taksit halinde yapılandırma yapılacak olup, taksitlerin iki ayda bir ödeme kolaylıkları mevcuttur. Vatandaşlar yapılandırma tarihine bakılmaksızın, kanun kapsamında 31 Temmuz 2018 tarihine kadar, belediyemize ait tüm borçları yapılandırılabilecek" diye konuştu.




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