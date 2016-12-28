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28 Aralık 2016 10:17

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 2017’yi “Birlik ve Kardeşlik Konseri” ile karşıladı

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 2017’yi “Birlik ve Kardeşlik Konseri” ile karşıladı

28 Aralık 2016 10:17

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), yeni yılı 27 Aralık Salı akşamı saat 20.00’de Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde ’Birlik ve Kardeşlik’ teması kapsamında, genç orkestra şefi Dağhan Doğu yönetiminde karşıladı.
Programın solistleri, Sedat Yüce (vokal) ve Adanalıların da yakından tanıdığı Hale Ciğer (vokal) Türkçe, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca popüler müzik eserlerinden harmanlayarak oluşturdukları zengin repertuvarlarını unutulamayacak bir konserle gerçekleştirdiler. Solistler programın sonunda iki kere söyledikleri “Memleketim” şarkısıyla Adanalı sanatseverlere duygulu anlar yaşattılar.

ÇDSO
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 1988 yılında kuruldu. 17 kişilik küçük bir kadroyla çalışmalarına başlayan ÇDSO, Adana’nın düşman işgalinden kurtuluş günü olan 5 Ocak 1992 tarihinde ilk konserini verdi. Daha sonra sanatçı sayısı 46 kişiye ulaşan orkestra, Çukurova Filarmoni Derneğinin katkıları ile konserlerini gerçekleştiriyor. Bugün dışarıdan ek takviyeler ile 70’e ulaşan sanatçısıyla topluma klasik müzik sevgisi aşılayan ÇDSO, enerjisini salonların dışına taşıyarak, köylerde, cezaevlerinde, hatta göçebe çadırlarında klasik müzik konserleri vermektedir. ÇDSO uluslararası turnelerde de Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor.



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