Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 25. yıl konseri verecek

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) kuruluşunun 25. yılını özel konser ile kutlayacak.

Orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam’ın yöneteceği konserde dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, S. Rachmaninnoff’un “Paganinin Bir Teması Üzerine Rapsodi” adlı eserini seslendirecek.

Programın ikinci yarısında orkestranın 5 Ocak 1992 tarihinde açılış konserinde seslendirdiği J. Strauss’un “Yarasa Operası Uvertürü”, “İlkbahar Sesleri”, “Radetzky March” ve “İmparator Valsi” adlı eser Adanalı sanatseverlere sunulacak.

Konser, 5 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu’nda gerçekleşecek.