Çukurova GİAD’ın çok fazla önemsediği projelerden biri olan MBA’nin ikincisine yoğun katılım oldu. Üniversite son sınıfında okuyan veya 30 yaşını geçmemiş üniversite mezunlarının başvurabildiği projeye müracat edenler arasından mülakatla seçilen 23 genç, Çukurova GİAD Akademi’ye başladı. Birbirinden değerli, alanında uzman hocalarla, geleceğin teminatı gençlere yol gösterip, iş hayatında bir adım öne çıkmalarını sağlayacak Çukurova GİAD Akademi’ye gösterilen yoğun ilgi 3 Kasım’da başlayacağı duyurulan derslerin 24 Kasım’a ötelenmesine neden oldu.

Akademinin ilk gününde katılımcı gençlere konuşan Çukurova GİAD Başkanı ve Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu Başkan Vekili Ömer Faruk Sakarya, geleceğin teminatı gençleri önemsediklerini, MBA’nin geleceğin emanet edildiği gençleri de geleceğehazırladığını söyledi. Akademi öğrencilerinden interaktif olmalarını, derslerde her biri alanında uzman birbirinden değerli konuşmacıların aktaracağı bilgileri özümsemelerini istedi. Sınırlı sayıda öğrencinin akademiden yararlanabildiğini, geçen yıl akademi başladıktan sonra da başvuruların devam ettiğini hatırlatan Sakarya, “Mezun ettiğimiz öğrencilerimiz iş hayatında bir adım öne çıktılar ve akademinin kendilerine kazandırdıklarını anlattıkça, başarıları arttıkça akademiye talep arttı. Çukurova GİAD Akademi sayesinde gençlerimizin elde ettiği kazanımları görmek bizi de bir kez daha mutlu etti. Çünkü, akademide verilen eğitimlerde yaşanmışlıklar, günün koşullarına göre oluşturulan olaylar, dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler ve ekonomiye etkileri gibi birçok konuların ele alınması gençlerimizi üniversite hayatlarından sonra gerçek hayata hazırlıyor. İlkinde olduğu gibi ikincisinde de gençlerimizi gelecekte iş hayatlarında elde etmek istedikleri kariyer hedefleri doğrultusunda altın bilgilerle donatacağız” dedi.

İlkinde 18 gencin mezun edildiği Çukurova GİAD Akademi’nin 2’ncisinde ilk ders, “Hayat Ne Zaman Kolay Oldu ki?”, “Marka İnşaası”, “Yedi Adımda Markalaşma” kitaplarının yazarı, Stratejik Yönetim Danışmanı Altay Ayhan tarafından verildi. Ayhan, ilk derste “Stratejik Yönetim ve KPI” konusuyla gençleri bilgilendirdi.