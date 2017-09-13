Gençlerin kariyer hedeflerinin de şekillendiği Çukurova GİAD MBA’da ünlü CEO’lar, akademisyenler, Türkiye’nin önde gelen ekonomistleri gençleri yine geleceğe hazırlayacaklar.

2016’nın Ekim ayında ilki başlayan ve yaklaşık 5 ay süren Çukurova GİAD Akademi’nin 2017-2018 dönemi için başvurular başladı. Başvurular ‘giadakademi.com’ internet sitesinden yapılıyor. Son başvuru tarihi 24 Ekim 2017. Başvuruda bulunanlar 27 Ekim’de mülakata tabi tutulacaklar. Gerekli değerlendirmelerin ardından üniversite son sınıf öğrencileri veya 30 yaşını geçmemiş mezun üniversiteliler arasından seçilecek 25 kişi, Çukurova GİAD Akademi’den ücretsiz yararlanacak. Alanında uzman hocalarla, geleceğin teminatı gençlere yol gösterip, iş hayatında bir adım öne çıkmalarını sağlayacak olan Çukurova GİAD Akademi’de dersler 3 Kasım’da başlayacak.

Çukurova GİAD’ın Başkanı Ömer Faruk Sakarya, geleceğin teminatı gençleri önemsediklerini, geleceği güvenle teslim edecekleri gençlerin eğitimlerine, iş hayatına hazır olmalarına da önem verdiklerini söyledi. Bu düşünceyle yola çıkarak hayata geçirdikleri Çukurova GİAD Akademi’nin yankılarının hala sürdüğünü vurgulayan Başkan Sakarya, “Akademide verilen eğitimlerde yaşanmışlıklar, günün koşullarına göre oluşturulan olaylar, dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler ve ekonomiye etkileri gibi birçok konular ele alınıyor, anlatılıyor, katılımcılara uygulama yaptırılıyor. Çukurova GİAD Akademi’de gençlerimiz üniversitedeki gibi ders görmüyorlar. İş dünyasının gerçekleri, yaşanan krizler ve çözüm yolları onlara aktarılıyor. Akademinin ilki çok başarılı geçti. Pırıl pırıl, genç, dinamik, gözleri ışıl ışılparlayan gençlerimiz gelecekte iş hayatlarında elde etmek istedikleri kariyer hedefleri doğrultusunda altın bilgilerle donatıldılar. Bu programı ilk başlattığımızda derneğimizin telefonları kilitlenmişti. Gençlerimize sertifika verip, mezun ettiğimizde hala arayanlar ve ne zaman tekrar yapılacağını soranlar oldu. Biz zaten bu projemizin süreklilik arz etmesini istiyorduk ve önemsiyorduk. Geçen yıl Çukurova GİAD Akademi’den 18 gencimizi mezun ettik. Bu yıl mezunlarımıza yenilerini de eklemek ve gençleri geleceğe hazırlamaya devam etmek için Çukurova GİAD Akademi’nin ikincisini hayata geçiriyoruz. Çukurova GİAD olarak çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlamak, gençlerimizi geleceğe hazırlamak, kentimize ve ülkemize hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.