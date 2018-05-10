Çukurova Halk Eğitim yıl sonu sergisini açtı

Çukurova Halk Eğitim Merkezinin usta öğreticileri Ümran Özgönül, Gülbahar Karafakıoğlu ve Güner Pekbahadır’ın, el sanatları, ahşap boyama, giyim, ev tekstili dallarında açtıkları kursta, bir dönem boyunca üretilen eserler sergide teşhir edildi. Çukurova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulcelil Turgut’un açılışını yaptığı sergiyi Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Şebnem Aydın, okul müdürü Ahmet Akçay, mahalle muhtarı Mustafa Kaltar ile okul velileri, mahalle sakinleri de gezdi.

Sergi, el sanatlarının çeşitli dallarında üretilen süs, giyim ve ev eşyalarının sayısal çokluğu kadar, farklı ve nadide örneklerin yer almasıyla da dikkat çekti.

Kursiyerlerin her birini emek ve sabırla örerek ürettikleri takı, ahşap süsleme, el işleri, çanta, cüzdan, magnet, anahtarlık, elbise, banyo ve mutfak takımları, giyim ve ev tekstilinin farklı dallarındaki yüzlerce ürün, sergiyi gezenler tarafından incelendi.

Sergide ayrıca pek çok ürünün satışı da yapıldı.