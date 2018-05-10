Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 10:51

Çukurova Halk Eğitim yıl sonu sergisini açtı

Çukurova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, Şambayat TOKİ Konutları Şehit Bahattin Kalaycı İlköğretim Okulu’nda açılan kursun, yıl sonu sergisi açıldı.

Çukurova Halk Eğitim yıl sonu sergisini açtı

10 Mayıs 2018 10:51


Çukurova Halk Eğitim Merkezinin usta öğreticileri Ümran Özgönül, Gülbahar Karafakıoğlu ve Güner Pekbahadır’ın, el sanatları, ahşap boyama, giyim, ev tekstili dallarında açtıkları kursta, bir dönem boyunca üretilen eserler sergide teşhir edildi. Çukurova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulcelil Turgut’un açılışını yaptığı sergiyi Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Şebnem Aydın, okul müdürü Ahmet Akçay, mahalle muhtarı Mustafa Kaltar ile okul velileri, mahalle sakinleri de gezdi.


Sergi, el sanatlarının çeşitli dallarında üretilen süs, giyim ve ev eşyalarının sayısal çokluğu kadar, farklı ve nadide örneklerin yer almasıyla da dikkat çekti.


Kursiyerlerin her birini emek ve sabırla örerek ürettikleri takı, ahşap süsleme, el işleri, çanta, cüzdan, magnet, anahtarlık, elbise, banyo ve mutfak takımları, giyim ve ev tekstilinin farklı dallarındaki yüzlerce ürün, sergiyi gezenler tarafından incelendi.


Sergide ayrıca pek çok ürünün satışı da yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
25
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Hafis Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç