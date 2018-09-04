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04 Eylül 2018 15:53

Çukurova Havalimanı’nda altyapı işi yüzde 40’a ulaştı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ocak, Çukurova Havalimanı’nın altyapı işinin yüzde 40 seviyesine ulaştığını bildirdi.

Çukurova Havalimanı’nda altyapı işi yüzde 40’a ulaştı

04 Eylül 2018 15:53


Funda Ocak, 2019 yılında açılması planlanan Türkiye’nin ikinci büyük havalimanı olacak Çukurova Havalimanı Altyapı Tesisleri Yapımı ile Çukurova Havalimanı Üstyapı Tesisleri Yapımı inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmaları denetledi. Ocak, yaptığı açıklamada, "Tamamlandığında ülkemizin en güzel havalimanları arasında yer alacak olan Çukurova Havalimanı’nın altyapı işi yüzde 40 seviyesine ulaşmış durumda. İş kapsamında 3500 x 60 metre ebatlarında pist, 3500 x 45 paralel taksiyolu, 1000 x 240 ebadında 40 uçak kapasiteli apron, ayrıca kargo ve özel uçaklar apronunun yapımı süratli bir şekilde devam ediyor" dedi.


Üstyapı tesisleri işi kapsamında ise 200 bin metrekare, 10 milyon kapasiteli terminal binası, 120 bin metrekare yarı açık otopark, 11 adet yolcu köprüsü, garaj, itfaiye, güç merkezi gibi destek binaları bulunduğunu belirten Ocak, 7 Mayıs 2018 tarihinde yer teslimi yapılan inşaatta çalışmaların devam ettiğini kaydetti.




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