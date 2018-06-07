Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 2. Sınırötesi Projesi

Ulusötesi Toplantısı Yunanistan’ın Poros Adası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerin durumu değerlendirildi.

NEW LİFE isimli Erasmus +KA2 Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık Projesi çerçevesinde Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Dağlı, Şef Tülay Türktan, Öğretmen Rezzan Balcılar ile Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Çetin İlin’in katıldığı 2. Ulusötesi toplantısında, Asya’dan Avrupa’ya göç eden Suriyeli kadın mültecilerin yabancı dil öğrenimi konusundaki proje tartışıldı.

Çetin İlin, toplantıda yaptığı sunumda, Türkiye’de bulunan Suriyeli kadın mültecilere özellikle Türkçe dilinin öğretilmesi ve diğer Avrupa ülkelerine giden mültecilere de bulunduğu ülkelerin dilinin öğretilmesi gerektiğini anlattı. Bu sorunun global bir yaklaşımla çözülmesi gerektiğini ifade eden İlin, “Asya’dan Avrupa ülkelerine gitmek için yola çıkanların göç halinde iken hazin dramlarını bütün dünya görmektedir. Bu mülteciler Avrupa ülkelerine ulaşmak için Türkiye, Malta ve Portekiz’i geçiş ülkesi olarak kullanmaktadırlar” dedi.

Suriyeli mültecilerle ilgili Türkiye’de 87 adet kurulmuş dernek bulunduğuna dikkat çeken İlin, bu sivil toplum örgütlerinin bu konudaki raporlarının da değerlendirileceğini belirterek, özellikle kadın mültecilere bulundukları yerin dillerini öğrenmesi için telefonla Elektronik Öğrenme Modülü’nün gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

2011 Mart ayında başlayan Suriye’deki iç savaşın Avrupa ve komşu ülkelerde sosyal, politik ve ekonomik sorunlara neden olduğu, 11 milyon Suriyeli’nin AB ülkelerine kaçtığı, paydaşlar sinerji oluştururlarsa bu sığınmacıların topluma entegre edilebileceği varsayılarak proje geliştirildi. Projeye göre her ortağın, proje sürecinde en az 1 Göç Yönetimi ve Geçici Eğitim Merkezi ile işbirliğinin yapması, bireysel ihtiyaçlarına göre yüksek kaliteli öğrenme fırsatları arzını artırmak ve genişletme çalışmaları yapılması, ayrıca mültecilerin sosyal içermeye güvenmelerinin sağlanması, yerel toplulukların sosyal entegrasyon konusundaki farkındalığı artırma çalışmalarında bulunulması, barınak ülkelerindeki yaşamlarını sürdürebilmeleri için barınma ülkelerinde kullanılan dil seviyelerinin iyileştirilmelerini gerektiği belirtildi. Projede dil ile orantılı uzaktan eğitim araçlarının yardımıyla sağlanmasının da öngörülüyor.

Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordine ettiği projede, Portekiz, Yunanistan ve Malta, Mersin’de örgütlü Mesleki Girişimciler Derneği ile Dalya Ajans proje ortağı olarak bulunuyor.