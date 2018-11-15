Çukurova Karikatür Festivali'ne doğru

Adana'da Çukurova Belediyesince düzenlenen Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali'nin 3.'sü 23-24 Kasım tarihlerinde Adana'da gerçekleştirilecek.

Çukurova Belediyesi tarafından her yıl kasımda yapılan Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali'nde tüm hazırlıklar tamamlandı. Bu yılki teması "Çocuk ve Kadın" olan 3. Çukurova Karikatür Festivali'nin onur konuğu Hürriyet Gazetesi'nin 1. sayfa çizeri Latif Demirci. Etkinliğe bu yıl 6 kadın çizer birden katılacak. İtalyan Marilena Nardi, Paris'ten Ramize Erer, Saadet Demir Yalçın, Seher Nuray Çiftçi, Aslı Alpar ve Japon Raku İchikawa sergi açacak, atölye çalışmasına katılacak ve “Kadın Çizerse” adlı etkinlikte konuşma yapacak.

Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi Salonu, fuayesi ve açık alanında gerçekleştirilecek 3. Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali'nde 10'u aşkın karikatür sergisi açılacak. Çukurovalı tanınmış çizer Necati Abacı'nın anısına özel bir serginin de bulunacağı festivalde, bu yıl yine öğrenciler, çocuklar ve gençler ile karikatürcüler, “Ustalar seni, sen de ustaları çiz” adlı çizim atölyesinde buluşacaklar.

Festival çocuklarla başlayacak

Ali Fuat Süer, Hikmet Aksoy, Oğuz Demir, Hicabi Demirci, Coşkun Göle, Luc Descheemaeker (Belçika), Köksal Çiftçi ile Almanya'dan Erdoğan Karayel ve Hayati Boyacıoğlu ve Adanalı karikatürcülerin festivale katılacağını belirten Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Kılı kırk yararak çok güzel bir festival hazırladık. Sadece 7 gün sonra başlayacak olan festivali çocuklarla açacağız, kadınlarla devam edeceğiz, güzel ve renkli bir sürprizle noktayı koyacağız” dedi.