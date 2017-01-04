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04 Ocak 2017 10:51

Çukurova Kaymakamlığı Kızılay’ın çağrısına ses verdi

Çukurova Kaymakamlığı Kızılay’ın çağrısına ses verdi

04 Ocak 2017 10:51

Kış şartları nedeniyle kan stoklarında yaşanan düşüş sonrası Türk Kızılayı’ndan yapılan bağış çağrısına, Adana’da ilk destek Çukurova Kaymakamlığı’ndan geldi. Kaymakamlık personeli, 2017 yılının ilk kan bağışı etkinliğine yoğun ilgi gösterdi.
Zorlu kış şartları, ülke genelinde kan bağışı sayısını azaltırken, buna bağlı olarak kan stoklarında da düşüş yaşandı. Türk Kızılayı, hasta ve hasta yakınlarının hastanelerde kan temini konusunda sıkıntı yaşamaması için bağış çağrısı yaptı. Çağrıya kulak veren ilk kurumlardan biri de Çukurova Kaymakamlığı oldu.
Çukurova Kaymakamı Dr. Mehmet Ali Özkan’ın ev sahipliğinde, tüm birimleri kapsayan bir kan bağışı organizasyonu gerçekleştirildi. Etkinlik, Çukurova Müftüsü Hüseyin Gün’ün, ülkenin refahı için dua etmesiyle başladı. Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ve Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Tunçhan Demir’in de katıldığı bağış organizasyonu, Kaymakamlık personelinden yoğun ilgi gördü.
İlk bağışı yapan Çukurova Kaymakamı Dr. Mehmet Ali Özkan, yılın ilk sosyal sorumluluğu olarak insan hayatı kurtarmayı, insanlara şifa olmayı tercih ettiklerini belirtti. Özkan, “Umarım 2017 yılında kan bağışı ve bağışçısı sayısı artar ve insanlar hiçbir sıkıntı yaşamazlar” dedi.
Kızılay Adana Şube Başkanı Saygılı ise, Adanalılara bir kez daha çağrıda bulunarak, “Artık yağışlar azaldı. Kan bağışı için ekiplerimiz sizleri bekliyor” ifadelerini kullandı.
Saygılı, bu kritik zamanda anlamlı desteklerinden dolayı teşekkür ettiği Kaymakam Özkan’a bir de plaket takdim etti.



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