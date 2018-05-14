Çukurova Rock Festivali 80 bin müzikseveri ağırladı

4 gün süren festival, toplamda 80 bin müziksevere ev sahipliği yaptı.

Umut Kuzey önderliğinde, Milyon Yapım organizasyon tarafından, Adana Galeria AVM Çim Alan’da 10 Mayıs Perşembe günü başlayıp, 13 Mayıs Pazar gecesi sona eren festival toplamda 80 bin müziksevere ev sahipliği yaptı.

Kent grubu ile başlayan festivalin son günü; Barış Manço’nun 1972 yılında kurduğu ve vefatına kadar birlikte çalıştığı Anadolu rock grubu Kurtalan Ekspres ile devam etti. Başarılı hip-hop sanatçısı Ezhel’in yüksek performansıyla iyice ısınan sahne Türk Rock’ının başarılı temsilcileri Pera ile yerini büyük bir coşkuya bıraktı. Ardından Türkiye müzik sahnesinin en önemli gruplarından Moğollar yerini alırken dinleyicileri bir de sürpriz bekliyordu. Moğollar’ın "Ölüler Altın Takar mı" şarkısını Ezhel ile birlikte söylemesi büyük alkış aldı.

Sahne sırası Ankaralı kült grup Pilli Bebek’e geldiğinde ise alanı dolduran binlerce kişi grubun klasikleşmiş parçalarına hep bir ağızdan eşlik etti. Son günün finalini 9 ayda üç hit şarkıyla dillere dolanarak haftalar boyunca listelerde bir numara olan Mabel Matiz yaptı.

Binlerce müzikseverin akın ettiği Çukurova Rock Festivali başta Adana olmak üzere bölgedeki tüm müzikseverlere yüzde 100 müzik ve eğlence ile gerçek bir festival deneyimi yaşattı.