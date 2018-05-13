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13 Mayıs 2018 10:55

Çukurova Rock Festivali’nde Hayko Cepkin rüzgarı

Çukurova Rock Festivali’nin kapanışına Hayko Cepkin damgasını vurdu.

Çukurova Rock Festivali’nde Hayko Cepkin rüzgarı

13 Mayıs 2018 10:55


Çukurova Rock Festivali’nin açılışını üst üste iki albüm yayınlayan ve dinleyicilerin "umut sesli kadın" olarak tanımladığı Ezgi Aktan yaptı. Ardından sahneyi Türkçe rapın yeni yıldızlarından İzmir kökenli Gazapizm devraldı. Argo Orkestra ile sahne alan müzisyen, "Adana’yı çok seviyoruz, burası bizim ikinci evimiz" dedi.


"Akustik Travma" albümüyle listelerin üst sıralarında yer alan genç neslin en başarılı gruplarından "Yüzyüzeyken Konuşuruz" da performansıyla büyük alkış aldı. Sahne sırası Umut Kuzey’e geldiğinde ise büyük bir coşku yaşandı. Organizasyonun ev sahibi Adanalı sanatçı, kendi evinde sahneye çıkıyor olmaktan ayrı bir heyecan duyduğunu söyledi.


Yağmur altında sahne alan Pamela ve Zakkum da en sevilen şarkılarını yağmura aldırış etmeyen binlerce kişiyle söylerken, gecenin finalini Hayko Cepkin yaptı. Adana seyircisinin her zaman çok özel olduğunu söyleyen Hayko Cepkin, sahne şovları ve yüksek enerjisiyle alanı dolduranlara unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti.




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