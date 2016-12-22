Çukurova Üniversitesi’nden teröre tepki

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Senatosu, ülkemizde son dönemde yaşanan hain terör saldırılarına karşı kınama mesajı yayınladı. ÇÜ Senatosu kararıyla oluşturulan kınama mesajında, “Terör örgütleri ve arkalarındaki karanlık odaklar bilmelidirler ki terör ve şiddet hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır” denildi.

ÇÜ Mithat Özsan Amfisi’nde düzenlenen Senato Toplantısının ardından senatörler, gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra, Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar başkanlığında kınama mesajı kaleme aldı. “Teröre Hayır Mesajı”, Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar tarafından okundu.

Prof. Dr. Kibar, Çukurova Üniversitesi Senatosu adına okuduğu kınama mesajında şunları kaydetti:

“Çukurova Üniversitesi Senatosu olarak, güvenlik güçlerimizi, sivil vatandaşlarımızı, diplomatik misyon temsilcilerini, ülkemizi ziyarete gelen misafirlerimizi hedef alan ve özellikle son dönemlerde tırmandırılan, alçak ve hain terör saldırılarını şiddetle lanetliyoruz. Ülkemizin birlik, bütünlük, kardeşlik ve geleceğine kasteden, uluslararası platformda devletimizi zor duruma düşürmeyi hedefleyen bu saldırılar karşısında birbirimize daha fazla kenetlenme zamanıdır. Vatandaşlarımızın sahip olduğu dünya görüşü, din, mezhep ve yaşam tarzı farklılıklarının ülkemizin zenginliği olduğu bilinciyle, yurdumuza yönelen tehditlere karşı tek vücut halinde gösterilen dirayetli duruşumuz bu alçak oyunu bozacaktır. Terör örgütleri ve arkalarındaki karanlık odaklar bilmelidirler ki terör ve şiddet hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır.Bu menfur olaylarda yaşamını yitiren şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Çukurova Üniversitesi camiası olarak ülkemize yönelik her türlü tehdide karşı üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz yapacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

ÇÜ Mithat Özsan Amfi fuayesinde gerçekleştirilen, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, terörü lanetleyen sloganların atılmasıyla sona erdi.