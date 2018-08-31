Çukurova’da ‘beyaz altın’ eski günlerine dönüyor

Geçen yıl 170 bin ton pamuk üretimiyle Türkiye’de 5’inci sırada olan Adana’nın bu yıl 250 bin ton pamuk üretimiyle 3’üncü sıraya yükselmesi bekleniyor. Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, “Türk filmlerine konu olan Adana’nın pamuğu, tekrar eski günlerine dönecek. Sonraki yıllarda da pamuk üretiminde artış bekliyoruz” dedi.

Türkiye’nin pamuk üretiminde yüzde 10’luk paya sahip olan Pamuk üretiminde geçen yıla oranla yüzde 30 artışın yaşandığı Adana’da pamuk, eski günlerine dönüyor.

“Türk filmlerine konu olan Adana pamuğu eski günlerine dönecek”

Ceyhan ilçesinde makineyle yapılan pamuk hasadına katılan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, bu yıl ve bundan sonraki yıllarda pamuk ekim alanlarının artmasını öngördüklerini, pamuğun artık çiftçinin yüzünü güldüreceğini söyleyerek, “Geçmişte 3 ila 3 buçuk milyon dekara pamuk ekilirken, 2016 yılında 270 bin dekara kadar düşmüştü. Son 2 yıldır yapmış olduğumuz çalışmalar ve verdiğimiz eğitimlerle bu yıl 500 bin dekara yaklaştık. Geçen yıl Adana olarak 170 bin ton pamuk üreterek Türkiye’de 5’inci sıradaydık. Bu yıl pamuk üretiminde 250 bin tonun üzerine çıkarak 3’üncü sıraya yükselmeyi hedefliyoruz. Türk filmlerine konu olan Adana pamuğu eski günlerine dönecek” dedi.

Türkiye pamuk üretiminde dekara verim konusunda 2’nci sırada

Türkiye’nin, rekolte açısından bakıldığında dekara olan verim konusunda dünyada 2’nci olduğunun altını çizen Tekin, “Türkiye’de pamuk üretimi ortalama 5 milyon dekar alanda yapılıyor ve yaklaşık 2 buçuk milyon ton pamuk üretiliyor. Bu rakamlarla dünya pamuk üretiminde 9’uncu sıradayız. Pamuk üretiminde Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya gibi iklimi uygun olan ülkeler daha ön sıralarda. Ancak rekolte açısından bakıldığında dekara olan verim konusunda Türkiye, dünyada 2’inci sıradadır” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteklerine de değinen Tekin, bu yıl pamuk üreticisine verilecek desteklerin erkenden açıklandığını belirterek, “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere dekar başına 40 lira mazot, 4 lira gübre desteği ve bunun yanında da kilogram başına 80 kuruş kilogram desteği sağlandı. Bu destekler çiftçinin hemen hemen tüm masraflarını karşılar durumda. Çiftçi pamuğu sattığında alacağı para, tamamen kendi kazancı olacak” ifadelerini kullandı.