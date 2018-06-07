Çukurova’da futbol yaz okulu açıldı

Türkan Saylan Spor Kompleksi’nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Başkan Çetin, “İçinizden Adana’yı Türkiye’de ve hatta Türkiye’yi dünyada temsil edecek kabiliyette sporcular çıkabilir ama bunun tek şartı çalışmak” diyerek çocuklara başarılar diledi.

Çukurova Belediyesi’nin Çukurova Belediye Spor ile birlikte düzenlediği Futbol Yaz Okulu, 4 Haziran- 4 Temmuz tarihleri arasında, bir ay boyunca devam edecek. Futbol Yaz Okulu, 8-15 yaş arası 500 çocuğa futbol eğitimi verecek. Futbol Yaz Okulu açılışında konuşan Başkan Soner Çetin, Türkan Saylan Spor Tesisleri ve Ahmet Cevdet Yağ Tesisleri verilecek eğitimle, yüzlerce çocuğun Çukurova Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde futbol öğreneceğini ve amatör spor kulüplerinin altyapısına oyuncu yetiştirileceğini söyledi.

“Geleceğin yıldızlarını yetiştiriyoruz”

Çukurova Belediyesi Futbol Yaz Okullarının geleneksel hale geldiğini belirten Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Yaz okullarımızdan çıkan çocuklarımız, başta Çukurova Belediye Spor Kulübümüz olmak üzere, birçok kulüpte futbol yaşamlarını devam ettirme şansı buluyor. Bu bereketli topraklardan, sporcunun da siyasetçinin de sanatçının da en iyisi çıkar’’ dedi.

“Geleceğin yıldızlarını yetiştiriyoruz” diyen Başkan Çetin konuşmasına şöyle devam etti:

“Futbol Okulumuzdan her sene çok değerli sporcular çıkıyor. Bu sene de çok verimli olacağını düşünüyorum. Çocuklarımız yazın hem sporlarını yapmış olacak hem de birçok kulüpte kendilerini yetiştirme şansı yakalayacak. Hayırlı uğurlu olsun.”

Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği Çukurova Belediyesi Futbol Yaz Okulu’ndaki törene katılan çocuklar, Başkan Soner Çetin’le fotoğraf çekildi.