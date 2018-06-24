Çukurova’da Futbol Yaz Okulu başladı

Gündüz Tekin Onay Tesisleri’nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Başkan Çetin, “Geleceğin sporcularının temelini burada atıyoruz. Umarım bu sezon da başarılı sporcular yetiştirip takımlarımıza katkı sağlamış oluruz” dedi.

Çukurova Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Futbol Yaz Okulu’nun açılışı coşkulu bir törenle yapıldı. ASKF Başkanı Ahmet Bozan ve yönetimi, TUFAD Başkanı Mehmet Sümer, CHP Seyhan İlçe Başkanı Abeydullah Kolcu, CHP Adana Milletvekili Adayı Orhan Sümer ve kulüp başkanlarının katıldığı törene sporseverler de yoğun ilgi gösterdi. Binin üzerinde çocuğun başvuruda bulunduğu Futbol Yaz Okulu’nun seçmelerinin 7 farklı bölgede devam ettiği öğrenildi. 8-15 yaş arası yüzlerce çocuğa futbol eğitimi veren Futbol Yaz Okulu açılışını yapan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, tesislerde verilecek eğitimle, çocukların futbol öğreneceğini ve amatör spor kulüplerinin altyapısına oyuncu yetiştirileceğini söyledi.

Çukurova Belediyesi Futbol Yaz Okullarının geleneksel hale geldiğini belirten Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Yaz okullarımızdan çıkan çocuklarımız, birçok kulüpte futbol yaşamlarını devam ettirme şansı buluyor. Geleceğin yıldızlarının temelini burada atıyoruz. Futbol Okulumuzdan her sene çok değerli sporcularımız çıkıyor. Eminim bu sene de çok verimli olacak. Çocuklarımıza başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Çocuklarla yakından ilgilenerek, onlarla sohbet eden ve forma hediye eden Başkan Çetin, çocuklarla ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.