Çukurova’da mısır hasadıyla birlikte anız yangınları da başladı

Hasat sonrası tarlalarını kolay yoldan temizlemek isteyen çiftçiler, yaktıkları anızla her sene Adana’yı adeta duman ve küle boğuyor.

Aşırı nem ve sıcaklardan dolayı yaz aylarında yaşamın iyice zorlaştığı Adana’da anız yangınları yüzünden vatandaşlar şehirde adeta nefes alamaz hale geliyor. Devletin anız yakanlara dekar başına 48 ile 250 TL arasında para cezası vermesine rağmen anız yangınları devam ediyor. Mısır hasadının ardından tarlalarını kolay yoldan temizlemek isteyen sorumsuz çiftçiler ile başak toplayıcıları bu sene de anız yakmaya başladı. Yakılan anız tarlaları ve gökyüzünü kaplayan duman havadan görüntülendi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, ”2 yıldır anız yangınlarını azalttık. Ama tamamen önüne geçemedik. Çiftçilerimiz, tarlalarını aslında yakmıyor. Başakçılar dediğimiz insanlar daha kolay başak toplayabilmek için anız yakıyor” ifadelerini kullandı.

Anız yakana 3 yıl hapis cezası

Anız yakanlara para cezası uyguladıklarını dile getiren Tekin, "Bunun dışında çevreye ve doğaya zarar vermekten anız yakanlara işlem yapıyoruz. Anız yakanları yakaladığımızda savcılığa bildiriyoruz. Anız yakanlara 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası var” dedi.

Tekin, 5 firma ile anızların paketle balya haline getirildikten sonra fırınlarda yakılıp enerji elde edilmesiyle alakalı bir proje üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.