Çukurova’da yangın tatbikatı

Çukurova Belediyesi personelinin tam kadro katıldığı yangın tatbikatında personelin yangın tüplerini kullanabilmesine yönelik uygulamalı eğitim verildi. Yangın alarmıyla birlikte belediye binasını hızlı bir şekilde boşaltan ve güvenli alanda toplanan Çukurova Belediyesi personeline yangın tüpü kullanma, yangın söndürme, olası bir yangında nasıl davranılması gerektiği konularında bilgi aktarıldı. Belediye bürokratları ve personeli, yangın tüpü kullanma konusunda uygulamalı eğitim aldı. Tatbikat sonlandırıldıktan sonra belediye personeline yangın söndürme cihazlarının kullanımı anlatılıp, tüp yangını çıkarılarak yangın söndürme cihazları personele kullandırıldı. Başta yangın olmak üzere olası felaketlere karşı Çukurova Belediyesi personelinin hazırlıklı olması ve bilgi eksiğinin giderilmesi amaçlarıyla gerçekleştirilen tatbikat yaklaşık 1 saat sürdü. Yapılan tatbikat herhangi bir sorun yaşanmadan başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, tatbikatın başarılı geçtiğini ifade ederek, “Yangın ve kurtarma tatbikatımız gerçeği aratmayacak şekilde tasarlandı. Çukurova Belediyesi olarak en çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi, belediyemiz adına hizmet veren çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğidir. Bugün de burada olası bir yangında yapılması ve yapılmaması gereken şeyler iş sağlığı ve güvenliği konusundaki uzmanlarımız tarafından uygulamalı olarak anlatıldı. İş sağlığı güvenliği konusunda bu tür tatbikat ve eğitimleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.