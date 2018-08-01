Çukurova’da yüzmeye engel yok

Özellikle hafta sonları tesise akın eden engelli vatandaşlar kendileri için özel olarak dizayn edilen havuzda doyasıya eğleniyor.

Çukurova Belediyesi’nin çocuk, genç, yetişkin engelli vatandaşların sosyalleşmesi ve boş zamanlarını daha iyi değerlendirmeleri için açtığı Hayal Park Engelsiz Yüzme Havuzu’na yüzlerce kişi ücretsiz olarak katılabiliyor. Deneyimli eğitmenler gözetiminde havuzun keyfini çıkaran engelli vatandaşlar, spor yapabilmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

Havuzun girişinde engellilere özel asansör sistemi, havuz içinde basınçlı su hava veren ve bir anlamda fizik tedavi olanağı sunan, kaymayı engelleyen özel sistem bulunuyor. Bölgede ilk olma özelliği taşıyan havuzda özel ekipmanlarla suyun ve sporun tedavi edici etkisi engelli vatandaşlarımızın rehabilitasyonunda kullanılıyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 3 yıl önce hayata geçirdiği projeyle engelli vatandaşlara spor yapma imkanı sunduklarını söyledi. Yüzmenin özellikle bedensel engelliler için uzmanlarca da tavsiye edildiğini kaydeden Çetin, “Yüzme aktivitesi, engelli vatandaşlarımızın tercih ettikleri ve rahatlıkla yapabildikleri aktivitelerden bir tanesi. Burada yüzme sporunun sağladığı moral ve motivasyon sayesinde sosyal hayata katılarak tedavi süreçlerinin hızlandırılması da destekleniyor. İlçemizde oturan engellilerimizi bu hizmetimizden yararlanmaya davet ediyorum. Bizler engelli yurttaşlarımızın her alanda daha çok hayata katılımını sağlamak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Çukurova’da engelleri sevgi ile aşıyoruz. Engellilere hizmet konusunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor ve engelli vatandaşlarımızın hayata aktif katılımını sağlamak amacıyla birçok imkan sunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.