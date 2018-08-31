Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Tenis Temsilciliği ve Çukurova Belediyesi’nin, Çukurova Belediyesi Çağla Büyükakçay Tenis Kortları’nda düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı onuruna düzenlenen tenis turnuvasının ödül töreninde, dereceye giren sporculara madalya ve sertifikaları verildi.

Ödül töreninde konuşan Adana İl Tenis Temsilcisi Ferudun Açan, 4 gün süren tenis turnuvasının, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın adına yakışır şekilde yapıldığını belirterek, turnuvaya katılan sporculara ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

Ödül törenine katılan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 30 Ağustos 1922’de, Türk milletinin bir destan yazdığını belirterek, “Sporun her branşı çok önemli ama biz Çukurova Belediyesi olarak, tenis sporunu sevdirmek için daha bir özen gösterdik. Hocalarımız da sizin gibi birbirinden değerli tenisçiler yetiştirmiş. Turnuvaya gösterdiğiniz katılım ve başarıdan dolayı hepinizi ayrı ayrı kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından, 70 sporcuya katılım belgeleri verilirken, genç yıldızlar ve küçükler kategorisinde dereceye giren sporculara da madalyaları takıldı.