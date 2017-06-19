Çukurova’dan sokak hayvanlarına otomatik suluk

Bugüne kadar sokak hayvanları için klinik, tedavi, yoğun bakım, kısırlaştırma, sahiplendirme hizmeti veren ve ilçenin dört bir yanına kedi evi yapan Çukurova Belediyesi, ilçede bulunan tüm parklara otomatik suluklar yerleştiriyor. Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların susuzluğunu gidermek için yeşil alanlara, parklara monte edilecek otomatik suluklar, sıcak havalarda sokaktaki canların imdadına yetişecek. Hayvanseverler, otomatik suluklar sayesinde hayvanların susuzluk çekmeyeceğini belirterek yetkililere teşekkür etti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sokak hayvanlarına karşı ilgisiz kalmak istemediklerini belirterek, “Emanet gözüyle baktığımız canlarımızın ihtiyaçlarının bir nebze de olsa karşılanması maksadıyla bu uygulamayı hayata geçiriyoruz. Büyük parklarımıza en az iki, küçük parklarımıza bir adet olmak üzere otomatik suluklar yerleştiriyoruz. Her can bizim için kıymetlidir. Gerek soğuk kış aylarında, gerekse yaz sıcaklarında sokaktaki dostlarımızı zor durumdan kurtarmak için hepimizin daha duyarlı davranması gerekiyor. Bu anlamda biz belediye olarak çalışmalar yürütüyoruz. Ancak toplum olarak bu konuda biraz daha duyarlı davranmalıyız. Aslında onlar için yapabileceğimiz çok şey var” dedi.

Çukurovalıları, sokak hayvanları için evlerinin önüne bir kap su koymaya çağıran Çetin, “Tüm vatandaşlarımızı, yazın bu sıcak günlerinde ellerini taşın altına koymaya davet ediyoruz. Unutmayalım su hayat demektir ve bir kap su bile onlarca hayvanın yaşamını kurtarabilir” şeklinde konuştu.